Російська церква створює "православні ПВК" для війни в Україні – СБУ

Служба безпеки України заявила, що керівництво Російської православної церкви створює на території РФ власні "православні ПВК" для вербування та підготовки найманців проти України.

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У СБУ стверджують, що "приватна військова компанія" під назвою Андріївський хрест діє в Кронштадтському Морському соборі (Кронштадт розташований на острові у Фінській затоці біля Санкт-Петербурга), і що прямо в соборі відбувається вербування до складу окупаційних угруповань РФ.

Вербувальники віддають перевагу тім, хто вже проходив військову службу і мають бойовий "досвід", зазначає СБУ. Потім "церковні" найманці проходять підготовку під керівництвом інструкторів із російських спецслужб.

Такі ПВК фінансують "представники фінансово-промислових груп країни-агресора, наближені до керівника Кремля", причому кошти надходять на рахунки РПЦ у вигляді нібито благодійних внесків та пожертв на будівництво храмів.

З початку повномасштабного вторгнення Россі в Україну за матеріалами СБУ відкрито 68 кримінальних проваджень стосовно представників УПЦ (МП), з яких 16 – щодо митрополитів. 20 виробництв відкриті за статтями про держзраду, колабораціонізм та пособництво країні-агресору.

Повідомлення про підозру одержали 26 представників УПЦ (МП), ще 19 уже отримали вироки суду.

Сьогодні Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату.

Згідно з опитуванням КМІС за червень 2023 року більшість українців почали підтримувати повну заборону УПЦ МП.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Служба безпеки України ініціювала законопроєкт щодо розширення списку підстав для заборони релігійних організацій та забезпечення юридичної бази для заборони УПЦ Московського патріархату.

У Слузі народу є група нардепів, яка блокує заборону УПЦ МП – джерела.

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