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Российская церковь создает "православные ЧВК" для войны в Украине – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 13:39
Российская церковь создает
Служба в Кронштадтском Морском соборе в 2016 году (Фото - сайт собора)

Служба безопасности Украины заявила, что руководство Русской православной церкви создает на территории РФ собственные "православные ЧВК" для вербовки и подготовки наемников против Украины.

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В СБУ утверждают, что "частная военная компания" под названием Андреевский крест действует в Кронштадтском Морском соборе (Кронштадт расположен на острове в Финском заливе возле Санкт-Петербурга), и что прямо в соборе идет вербовка в состав оккупационных группировок РФ.

Вербовщики предпочитают тех, кто уже проходил военную службу и имеют боевой "опыт", отмечает СБУ. Затем "церковные" наемники проходят подготовку под руководством инструкторов из российских спецслужб.

Такие ЧВК финансируют "представители финансово-промышленных групп страны-агрессора, приближенные к руководителю Кремля", причем средства поступают на счета РПЦ в виде якобы благотворительных взносов и пожертвований на строительство храмов.

Служба в Кронштадтском Морском соборе в 2019 году (Фото – сайт собора)

С начала полномасштабного вторжения Росси в Украину по материалам СБУ открыты 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ (МП), из которых 16 – в отношении митрополитов. 20 производств открыты по статьям о госизмене, коллаборационизме и пособничестве стране-агрессору.

Сообщения о подозрении получили 26 представителей УПЦ (МП), еще 19 уже получили приговоры суда.

Сегодня Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата.  

  • Согласно опросу КМИС за июнь 2023 года большинство украинцев начали поддерживать полный запрет УПЦ МП.
  • В октябре 2023 года стало известно, что Служба безопасности Украины инициировала законопроект о расширении списка оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.
  • В Слуге народа есть группа нардепов, блокирующая запрет УПЦ МП – источники.

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Сергей Бережной
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