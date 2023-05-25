У Росії звалили провину за згорілий авіаносець "Адмірал Кузнєцов" на зварювальника та мічмана

У пожежі на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" у 2019 році винні зварювальник та мічман, який спостерігав за його роботою. Таке рішення ухвалив суд, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російський пропагандистський ресурс "КоммерсантЪ".

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За версією слідства, 12 грудня 2019 року при ремонті авіаносного крейсера в сухому доці в Мурманську зварювальник накапав металом на нижню палубу, чим викликав спалах сміття, пожежу в машинному відділенні та задимлення кількох відсіків. Внаслідок пожежі загинули двоє військовослужбовців РФ.

Дії зварювальника були визнані порушенням техніки безпеки. Його засуджено до чотирьох років позбавлення волі. Вирок мічману, який контролював його роботу, має бути ухвалений найближчим часом.

"Адмірал Кузнєцов" став на ремонт після походу до Середземного моря у 2017 році. У цьому поході він втратив два палубні винищувачі і особливо прославився тим, що сильно димів.

У жовтні 2018 року на поставлений у док авіаносець упав плавучий кран і зробив у ньому п'ятиметрову дірку.

У 2019 році на ньому сталася пожежа.

У грудні 2022 року "Адмірал Кузнєцов" знову горів.

9 січня 2023 року в ГУР заявили, що "Адмірал Кузнєцов" перебуває в критичному стані і не здатний рухатися своїм ходом.

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