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У Росії звалили провину за згорілий авіаносець "Адмірал Кузнєцов" на зварювальника та мічмана

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 00:10
У Росії звалили провину за згорілий авіаносець
Авіаносець Адмірал Кузнєцов (Фото: ресурс окупантів)

У пожежі на авіаносці "Адмірал Кузнєцов" у 2019 році винні зварювальник та мічман, який спостерігав за його роботою. Таке рішення ухвалив суд, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на російський пропагандистський ресурс "КоммерсантЪ".

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За версією слідства, 12 грудня 2019 року при ремонті авіаносного крейсера в сухому доці в Мурманську зварювальник накапав металом на нижню палубу, чим викликав спалах сміття, пожежу в машинному відділенні та задимлення кількох відсіків. Внаслідок пожежі загинули двоє військовослужбовців РФ.

Дії зварювальника були визнані порушенням техніки безпеки. Його засуджено до чотирьох років позбавлення волі. Вирок мічману, який контролював його роботу, має бути ухвалений найближчим часом.

Сергій Бережний
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пожежафлот Росіїавіаносецьадмірал кузнєцов
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