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В России свалили вину за сгоревший авианосец "Адмирал Кузнецов" на сварщика и мичмана

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 00:10
В России свалили вину за сгоревший авианосец
Авианосец Адмирал Кузнецов (Фото: ресурс оккупантов)

В пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" в 2019 году виноваты сварщик и мичман, который наблюдал за его работой. Такое решение принял суд, сообщает Радіо Свобода со ссылкой на российский пропагандистский ресурс "КоммерсантЪ".

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По версии следствия, 12 декабря 2019 года при ремонте авианосного крейсера в сухом доке в Мурманске сварщик накапал металлом на нижнюю палубу, чем вызвал возгорание мусора, пожар в машинном отделении и задымление нескольких отсеков. В результате вспыхнувшего пожара погибли два  военнослужащих РФ.

Действия сварщика были признаны нарушением техники безопасности. Он приговорен к четырем годам лишения свободы. Приговор мичману, который контролировал его работу, должен быть вынесен в ближайшее время.

  • "Адмирал Кузнецов" встал на ремонт после похода в Средиземное море в 2017 году. В этом походе он потерял два палубных истребителя и особенно прославился тем, что сильно дымил.
Сергей Бережной
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