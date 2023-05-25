В России свалили вину за сгоревший авианосец "Адмирал Кузнецов" на сварщика и мичмана

В пожаре на авианосце "Адмирал Кузнецов" в 2019 году виноваты сварщик и мичман, который наблюдал за его работой. Такое решение принял суд, сообщает Радіо Свобода со ссылкой на российский пропагандистский ресурс "КоммерсантЪ".

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По версии следствия, 12 декабря 2019 года при ремонте авианосного крейсера в сухом доке в Мурманске сварщик накапал металлом на нижнюю палубу, чем вызвал возгорание мусора, пожар в машинном отделении и задымление нескольких отсеков. В результате вспыхнувшего пожара погибли два военнослужащих РФ.

Действия сварщика были признаны нарушением техники безопасности. Он приговорен к четырем годам лишения свободы. Приговор мичману, который контролировал его работу, должен быть вынесен в ближайшее время.

"Адмирал Кузнецов" встал на ремонт после похода в Средиземное море в 2017 году. В этом походе он потерял два палубных истребителя и особенно прославился тем, что сильно дымил.

В октябре 2018 года на поставленный в док авианосец упал плавучий кран и проделал в нем пятиметровую дыру.

В 2019 году на нем произошел пожар.

В декабре 2022 года "Адмирал Кузнецов" снова горел.

9 января 2023 года в ГУР заявили, что "Адмирал Кузнецов" находится в критическом состоянии и не способен двигаться своим ходом.

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