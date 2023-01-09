UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Авианосец "Адмирал Кузнецов" Северного флота РФ находится в критическом состоянии — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 10:59
Авианосец
Авианосец "Адмирал Кузнецов" (Фото: ресурс оккупантов)

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" Северного флота находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что тяжелый авианосный крейсер находится в аварийном состоянии и расположено на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске — для продолжения ремонтных работ корабль перевели из сухого дока к одному из причалов завода, однако на стадии подготовки выяснилось, что авианосец не способен перемещаться своим ходом. 

Россияне попытались переместить крейсер несколькими буксирами, однако ничего не вышло из-за критического состояния корпуса корабля. Специалисты предупредили, что состояние авианосца не позволяет в принципе спускать его на воду, так как он с высокой долей вероятности перекинется на бок и затонет. 

При обследовании корпуса корабля водолазы обнаружили, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии — трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри.

Должностные лица 35-го судоремонтного завода и руководство Северного флота пытаются переложить друг на друга ответственность за ситуацию с кораблем, сейчас невозможно установить, кто именно принял решение о перемещении корабля. 

Командование флота наложило штраф 1,5 млрд рублей на руководство завода за срыв сроков ремонта корабля и невыполнение контракта — менеджеры предприятия опубликовали письмо, в котором написано, что завод не виноват в доведении корабля до плачевного состояния. 

ГУР заявляет, что вероятнее всего, виновными признают военное представительство на заводе, которое должно было наблюдать за ходом работ — на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта авианосца и его возвращения на службу.

Читайте также: Российские моряки не хотят воевать из-за аварийных кораблей: жалуются Путину с Шойгу – ГУР

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война разведка Адмирал Кузнецов Северный флот
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 