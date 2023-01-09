Авианосец "Адмирал Кузнецов" Северного флота РФ находится в критическом состоянии — ГУР

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" Северного флота находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что тяжелый авианосный крейсер находится в аварийном состоянии и расположено на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске — для продолжения ремонтных работ корабль перевели из сухого дока к одному из причалов завода, однако на стадии подготовки выяснилось, что авианосец не способен перемещаться своим ходом.

Россияне попытались переместить крейсер несколькими буксирами, однако ничего не вышло из-за критического состояния корпуса корабля. Специалисты предупредили, что состояние авианосца не позволяет в принципе спускать его на воду, так как он с высокой долей вероятности перекинется на бок и затонет.

При обследовании корпуса корабля водолазы обнаружили, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии — трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри.

Должностные лица 35-го судоремонтного завода и руководство Северного флота пытаются переложить друг на друга ответственность за ситуацию с кораблем, сейчас невозможно установить, кто именно принял решение о перемещении корабля.

Командование флота наложило штраф 1,5 млрд рублей на руководство завода за срыв сроков ремонта корабля и невыполнение контракта — менеджеры предприятия опубликовали письмо, в котором написано, что завод не виноват в доведении корабля до плачевного состояния.

ГУР заявляет, что вероятнее всего, виновными признают военное представительство на заводе, которое должно было наблюдать за ходом работ — на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта авианосца и его возвращения на службу.

В 2019 году на этом же авианосце был пожар из-за неубранного мусора.

22 декабря "Адмирал Кузнецов" горел снова.

Ранее сообщалось, что ремонт авианосца затянется минимум до 2024 года.

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Дмитро Гриниченко

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