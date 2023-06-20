Чиновниця, яка замовила барабани для укриттів, не пояснила свою мотивацію на сесії Київради

Керівник управління освіти Дніпровської РДА не виступила на сесії Київради, де мала пояснити свою мотивацію щодо замовлення барабанів для укриття, хоча її виступ анонсував голова РДА Павло Бабій у залі Київради.

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Бабій у своєму виступі вкотре заявив, що договір про закупівлю достроково розірвано, і що він спрямував листи щодо створення комісії для вивчення цього питання.

Кілька депутатів поставили йому запитання, якою була мотивація управління освіти Дніпровської РДА, коли воно замовляло барабани для "психологічного розвантаження" дітей в укриттях. Голова РДА у відповідь на ці запитання кілька разів повторив, що після нього виступить керівниця управління і все пояснить. Згідно з інформацією на офіційному сайті РДА, очолює управління Наталія Іваніна.

"Більш детально, чим керувалася керівник освіти, вона зараз після мене доповість по кожному елементу закупівлі", – сказав Бабій.

Проте з незрозумілих причин виступ керівника управління освіти не відбувся. Кореспондент LIGA.net зателефонував у пресслужбу Київради, аби дізнатися, чому не виступила чиновниця. Там пообіцяли з'ясувати і перетелефонувати.

Наприкінці квітня управління освіти Дніпровського району Києва замовило понад 300 шкіряних барабанів і 153 комплекти "молоточків для барабанів" в укриття нібито для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог. Обійшлися музичні інструменти у 882 000 грн. Мер столиці заявив, що правоохоронні органи мають дати оцінку такому використанню коштів.

Правоохоронні органи досі жодним чином не відреагували на подію.

15 червня голову Дніпровської РДА і начальника управління освіти чекали на сесії Київради, аби вони пояснили скандальні закупівлі. Проте цього не сталося нібито через повітряні тривоги.

16 червня Бабій заявив, що кошти на закупівлю барабанів не були витрачені, договір про закупівлю достроково розірвано.

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