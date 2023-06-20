Чиновница, заказавшая барабаны для укрытий, не объяснила свою мотивацию в Киевсовете

Руководитель управления образования Днепровской РГА не выступила на сессии Киевсовета, где должна была объяснить свою мотивацию по заказу барабанов для укрытия, хотя ее выступление анонсировал председатель РГА Павел Бабий в зале Киевсовета.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бабий в своем выступлении в очередной раз заявил, что договор о закупке досрочно расторгнут, и что он направил письма о создании комиссии для изучения этого вопроса.

Несколько депутатов задали ему вопрос, какова была мотивация управления образования Днепровской РГА, когда оно заказывало барабаны для "психологической разгрузки" детей в укрытиях. Глава РГА в ответ на эти вопросы несколько раз повторил, что после него выступит руководитель управления и все объяснит. Согласно информации на официальном сайте РГА, возглавляет управление Наталья Иванина.

"Более подробно, чем руководствовалась руководитель образования, она сейчас после меня доложит по каждому элементу закупки", – сказал Бабий.

Однако по непонятным причинам выступление руководителя управления образования не состоялось. Корреспондент LIGA.net позвонил в пресс-службу Киевсовета, чтобы узнать, почему не выступила чиновница. Там пообещали выяснить и перезвонить.

В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало более 300 кожаных барабанов и 153 комплекта "молоточков для барабанов" в укрытие якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Обошлись музыкальные инструменты в 882 000 грн. Мэр столицы заявил, что правоохранительные органы должны дать оценку такому использованию средств.

Правоохранительные органы до сих пор никак не отреагировали на событие.

15 июня главу Днепровской РГА и начальника управления образования ждали на сессии Киевсовета, чтобы они объяснили скандальные закупки. Однако этого не произошло якобы из-за воздушных тревог.

16 июня Бабий заявил, что средства на закупку барабанов не были израсходованы, договор о закупке досрочно расторгнут.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.