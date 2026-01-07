Костел Святого Миколая у Києві переданий римо-католицькій громаді на 50 років – відео

Костел святого Миколая (Фото: pixabay.com)

Римо-католицька парафія отримала Костел Святого Миколая у Києві в користування терміном на 50 років. Про це повідомили прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві.

Згідно з договором, парафія отримує право користування костелом, водночас будівля залишається у державній власності й на балансі Національного будинку органної та камерної музики України. Громаді дозволили проводити богослужіння і розпочати реставраційні роботи за власний кошт із дотриманням вимог охорони культурної спадщини.

За словами Свириденко, передання костелу надає парафії більше можливостей для відбудови храму, об’єднання у молитві та підтримки життя релігійної громади.

"Костел Святого Миколая – об’єкт культурної спадщини національного значення. Він пережив пожежу під час Другої світової війни, складні десятиліття радянського періоду, витримав удар російської ракети зовсім поруч в 2024-му під час повномасштабного вторгнення. Попри всі випробування, костел вистояв і продовжує бути символом духовної стійкості столиці та всієї країни", – зазначила глава уряду.

Лубінець розповів, що до нього звернулася релігійна громада парафії Святого Миколая у Києві через невиконання судового рішення щодо передання костелу у користування парафії. Був проведений моніторинг, в результаті чого зафіксований аварійний стан будівлі. За результатами візиту Мінкульту та ДСНС надали рекомендації щодо невідкладних заходів для збереження пам'ятки та гарантування безпеки людей.

Передання костелу релігійній парафії відбулася під час святкової меси з нагоди свята Богоявлення Господнього.