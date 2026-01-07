Костел Святого Николая в Киеве передан римо-католической общине на 50 лет – видео

Приход получает право на проведение богослужений и реставрацию костела, а здание остается государственной собственностью

Костел святого Николая (Фото: pixabay.com)

Римско-католический приход получил Костел Святого Николая в Киеве в пользование сроком на 50 лет. Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Римско-католическая парафія святого Николая в Киеве.

Согласно договору, парафия получает право пользования костелом, в то же время здание остается в государственной собственности и на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины. Общине разрешили проводить богослужения и начать реставрационные работы за свой счет с соблюдением требований охраны культурного наследия.

По словам Свириденко, передача костела предоставляет парафии больше возможностей для восстановления храма, объединения в молитве и поддержания жизни религиозной общины.

"Костел Святого Николая – объект культурного наследия национального значения. Он пережил пожар во время Второй мировой войны, сложные десятилетия советского периода, выдержал удар российской ракеты совсем рядом в 2024 во время полномасштабного вторжения. Несмотря на все испытания, костел выстоял и продолжает быть символом духовной стойкости столицы и всей страны", – отметила глава правительства.

Лубинец рассказал, что к нему обратилась религиозная община прихода Святого Николая в Киеве из-за невыполнения судебного решения о передаче костела в пользование прихода. Был проведен мониторинг, в результате чего зафиксировано аварийное состояние здания. По результатам визита Минкульт и ГСЧС предоставили рекомендации по неотложным мерам для сохранения памятника и обеспечения безопасности людей.

Передача костела религиозному приходу состоялась во время праздничной мессы по случаю праздника Богоявления Господня.