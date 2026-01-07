Костел Святого Николая в Киеве передан римо-католической общине на 50 лет – видео
Римско-католический приход получил Костел Святого Николая в Киеве в пользование сроком на 50 лет.
Согласно договору, парафия получает право пользования костелом, в то же время здание остается в государственной собственности и на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины. Общине разрешили проводить богослужения и начать реставрационные работы за свой счет с соблюдением требований охраны культурного наследия.
По словам Свириденко, передача костела предоставляет парафии больше возможностей для восстановления храма, объединения в молитве и поддержания жизни религиозной общины.
"Костел Святого Николая – объект культурного наследия национального значения. Он пережил пожар во время Второй мировой войны, сложные десятилетия советского периода, выдержал удар российской ракеты совсем рядом в 2024 во время полномасштабного вторжения. Несмотря на все испытания, костел выстоял и продолжает быть символом духовной стойкости столицы и всей страны", – отметила глава правительства.
Лубинец рассказал, что к нему обратилась религиозная община прихода Святого Николая в Киеве из-за невыполнения судебного решения о передаче костела в пользование прихода. Был проведен мониторинг, в результате чего зафиксировано аварийное состояние здания. По результатам визита Минкульт и ГСЧС предоставили рекомендации по неотложным мерам для сохранения памятника и обеспечения безопасности людей.
Передача костела религиозному приходу состоялась во время праздничной мессы по случаю праздника Богоявления Господня.
- В 2005 году президент поручил правительству передать костел в пользование религиозной общине, в 2020 году Кабмин повторно определил такую задачу. По состоянию на 2025 год оно не было выполнено.
- 11 декабря Лубинец рассказал, что Римско-католическая парафия Святого Николая в Киеве пожаловался на "многолетнее блокирование" передачи ему костела Святого Николая. Уполномоченный обвинил Минкульт в саботаже решения суда и затягивании процесса передачи.
- По данным омбудсмена, Днепропетровский окружной административный суд обязал передать религиозное сооружение общине. Решение вступило в законную силу и юридических препятствий для выполнения решения не было.
- 22 декабря стало известно, что в Минкульте отбросили обвинения Лубинца. Тогда в министерстве заявили, что процесс передачи костела продолжается.
Комментарии (0)