Нардеп заявив про смерть двох слюсарів у Києві від "перенавантаження". Кличко каже про одного

На інформацію про смерть двох слюсарів від виснаження відреагував Кличко та уточнив, що помер один робітник

У Києві під час виконання виклику помер 60-річний слюсар. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

19 січня у столиці помер слюсар, коли працював на виклику у квартирі одного з будинків, уточнив мер.

"Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти", – зазначив він.

Цьому передувала публікація народного депутата від фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренка про те, що у Києві нібито померли два слюсарі "від дикого перенавантаження" і що у "багатьох" нібито зафіксовано обморожування й психофізичне виснаження.

Пресслужба МВС у коментарі LIGA.net повідомила, що смерть слюсарів від переохолодження під час робіт не підтверджена.