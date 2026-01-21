Нардеп заявив про смерть двох слюсарів у Києві від "перенавантаження". Кличко каже про одного
Оксана Короленко
Редакторка новин LIGA.net
У Києві під час виконання виклику помер 60-річний слюсар. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
19 січня у столиці помер слюсар, коли працював на виклику у квартирі одного з будинків, уточнив мер.
"Чоловікові було 60 років. Причини смерті наразі зʼясовують судмедексперти", – зазначив він.
Цьому передувала публікація народного депутата від фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренка про те, що у Києві нібито померли два слюсарі "від дикого перенавантаження" і що у "багатьох" нібито зафіксовано обморожування й психофізичне виснаження.
Пресслужба МВС у коментарі LIGA.net повідомила, що смерть слюсарів від переохолодження під час робіт не підтверджена.
- 14 січня у Києві під час вивантаження генератора загинув працівник Київтеплоенерго.
