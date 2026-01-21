Нардеп заявил о смерти двух слесарей в Киеве от "перегрузки". Кличко говорит об одном
В Киеве во время выполнения вызова умер 60-летний слесарь. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
19 января в столице умер слесарь, когда работал на вызове в квартире одного из домов, уточнил мэр.
"Мужчине было 60 лет. Причины смерти сейчас выясняют судмедэксперты", – отметил он.
Этому предшествовала публикация народного депутата от фракции "Батькивщина" Алексея Кучеренко о том, что в Киеве якобы умерли два слесаря "от дикого перенапряжения" и что у "многих" якобы зафиксировано обморожение и психофизическое истощение.
Пресс-служба МВД в комментарии LIGA.net сообщила, что смерть слесарей от переохлаждения во время работ не подтверждена.
- 14 января в Киеве во время выгрузки генератора погиб работник Киевтеплоэнерго.
