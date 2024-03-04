Скарг побільшало. МОЗ розпочинає перевірку військово-лікарських комісій у Києві

Міністр Ляшко оголосив про створення робочої групи для проведення відповідних перевірок у столичних ВЛК

Віктор Ляшко (Фото: ЕРА)

У Києві розпочнуть перевіряти військово-лікарські комісії. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що підписав указ про створення робочої групи для проведення перевірки.

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Очільник МОЗ зазначив, що таке рішення викликане збільшенням кількості скарг, які міністерство отримує останнім часом. Основні з них стосуються "дуже базових речей, які за бажанням можна оперативно виправити", – недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, неоптимізовані маршрути.

"З цих речей і починаємо. Це елементарна повага до людей", – заявив Ляшко.

Він нагадав, що для того, аби пришвидшити проходження ВЛК та зробити цей процес зручнішим, минулого року було запроваджено окремий пакет в межах Програми медичних гарантій, який дозволяє військовозобов'язаним пройти огляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

Міністр зазначив, що не залишаються поза увагою й інші речі – корупційна складова (вимагання хабарів за врахування всіх наявних хвороб та станів під час оглядів), схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон чи ухвалення рішень про відстрочення за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.

Ляшко наголосив, що цей список можна продовжувати – питань багато.

"Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо", – запевнив міністр.

Він закликав українців повідомляти про виявлені порушення за телефоном 0 800 60 20 19.

Скриншот з Facebook Ляшка

30 серпня 2023 року Зеленський заявив, що в деяких областях після 24 лютого 2022 року кількість випадків зняття з військового обліку зросла вдесятеро порівняно з періодом до вторгнення.

27 жовтня у МОЗ оголосили, що в роботі ВЛК запроваджуються зміни в юридичному, організаційному та цифровому напрямах, завдяки чому, як очікувалося, комісії прискорять свою роботу.

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