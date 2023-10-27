Мобілізація. Лікарські комісії у військкоматах прискорять роботу — пояснення МОЗ

Військово-лікарські комісії у територіальних центрах комплектування (військкоматах) прискорять свою роботу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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Відомство заявляє, що у роботі ВЛК запроваджуються зміни у юридичному, організаційному та цифровому напрямах.

Зміни передбачають встановлення граничних термінів проведення досліджень і медичних оглядів військовослужбовців, а саме:

— проведення медичних оглядів про придатність до військової служби — не більше чотирьох робочих днів;

— проведення лабораторних досліджень — не більше трьох робочих днів;

— проведення інструментальних досліджень — не більше трьох робочих днів.

Голови обласних військових адміністрацій, керівники військкоматів і медики повинні дотримуватись зазначених термінів, сказано у повідомленні.

"Також вони мають організувати раціональні маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов'язані проходили медогляди за чергою", — заявили в МОЗ.

Медики ВЛК при військкоматах використовують електронну систему охорони здоров'я — за потреби вони можуть переглядати дані, що вже є, які занесені до реєстрів.

11 вересня президент ввів у дію рішення РНБО від 30 серпня 2023 року про військово-лікарську експертизу у ЗСУ: протягом трьох місяців перевірятимуться рішення ВЛК щодо встановлення інвалідності й непридатності громадян до військової служби.

30 серпня Зеленський провів засідання РНБО, присвячене підсумкам перевірки ВЛК. За словами президента, буде перевірено всі рішення ВЛК із початку широкомасштабного вторгнення.

Президент заявив, що в деяких областях після 24 лютого 2022 року кількість випадків зняття з військового обліку зросла вдесятеро порівняно з періодом до вторгнення.

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