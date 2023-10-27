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Мобилизация. Врачебные комиссии в военкоматах ускорят работу — объяснение Минздрава

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 18:09
Мобилизация. Врачебные комиссии в военкоматах ускорят работу — объяснение Минздрава - Фото
Военкомат (Фото: ВСУ)

Военно-врачебные комиссии в территориальных центрах комплектования (военкоматах) ускорят свою работу. Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

Ведомство заявляет, что в работе ВВК внедряются изменения в юридическом, организационном и цифровом направлениях.

Изменения предусматривают установление граничных сроков проведения исследований и медицинских осмотров военнослужащих, а именно:

— проведение медицинских осмотров о пригодности к военной службе — не более четырех рабочих дней;

— проведение лабораторных исследований — не более трех рабочих дней;

— проведение инструментальных исследований — не более трех рабочих дней.

Главы областных военных администраций, руководители военкоматов и медики должны придерживаться указанных сроков, сказано в сообщении. 

"Также они должны организовать рациональные маршруты прохождения ВВК и контролировать, чтобы военнообязанные проходили медосмотры по очереди", — заявили в Минздраве.

Медики ВВК при военкоматах используют электронную систему охраны здоровья — при необходимости они могут пересматривать уже имеющиеся данные, которые занесены в реестры. 

  • 11 сентября президент ввел в действие решение СНБО от 30 августа 2023 года о военно-врачебной экспертизе в ВСУ: в течение трех месяцев будут проверяться решения ВВК об установлении инвалидности и о непригодности граждан к военной службе.
  • 30 августа Зеленский провел заседание СНБО, посвященное итогам проверки ВВК. По словам президента, будут проверены все решения ВВК с начала широкомасштабного вторжения.
  • Президент заявил, что в некоторых областях после 24 февраля 2022 года количество случаев снятия с военного учета возросло в десять раз по сравнению с периодом до вторжения.

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Дмитрий Гриниченко
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