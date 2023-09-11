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СБУ: Задержаны чиновники, которые продавали уклонистам "удостоверения моряка" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 18:09
Видео: СБУ
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Служба безопасности Украины задержала в Одесской области чиновников, которые, как утверждают в спецслужбе, продавали "удостоверения моряка", что позволяло уклонистам выезжать за границу. СБУ опубликовала видео распределения средств между чиновниками и кадры задержания.

В Одесской области правоохранители задержали сотрудника Измаильского морского порта, а также чиновника Дунайской квалификационной комиссии Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.

"За деньги чиновники предлагали уклонистам выехать за пределы Украины как судоводетелям торговых кораблей. Для этого фигуранты "помогали" своим клиентам "гарантированно" сдать экзамен на получение соответствующей квалификации", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, стоимость таких "услуг" составляла от $700 до $1200. Сумма зависела от наличия первичных навыков в морском деле и финансовых возможностей уклониста.

В СБУ утверждают, что таким образом чиновники "заработали" около 2 млн грн.

Фигурантов задержали "на горячем" во время передачи неправомерной выгоды, сообщили в СБУ.

Им объявлено о подозрении по статье о принятии предложения, обещания или получения взятки должностным лицом, им грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас они под стражей.

СБУ: Задержаны чиновники, которые продавали уклонистам "удостоверения моряка" – видео

СБУ: Задержаны чиновники, которые продавали уклонистам "удостоверения моряка" – видео
  • В последние месяцы по Украине проходят массовые обыски и задержания в ТЦК и ВЛК для выявления схем зарабатывания на желающих уехать за границу для избежания призыва.
  • 11 августа на заседании СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.
  • В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов, а 17 августа он подписал указ.

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Оксана Житнюк
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