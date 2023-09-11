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СБУ: Затримано посадовців, які продавали ухилянтам "посвідчення моряка" – відео видео

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11.09.2023, 18:09
Відео: СБУ
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Служба безпеки України затримала в Одеській області чиновників, які, як стверджують у спецслужбі, продавали "посвідчення моряка", що дозволяло ухилянтам виїжджати за кордон. СБУ опублікувала відео розподілу коштів між посадовцями та кадри затримання.

В Одеській області правоохоронці затримали співробітника Ізмаїльського морського порту, а також чиновника Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

"За гроші посадовці пропонували ухилянтам виїхати за межі України як судноводії торговельних кораблів. Для цього фігуранти "допомагали" своїм клієнтам "гарантовано" скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації", – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, вартість таких "послуг" становила від $700 до $1200. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей ухилянта.

В СБУ стверджують, що таким чином посадовці "заробили" майже 2 млн грн.

Фігурантів затримали "на гарячому" під час передання неправомірної вигоди, повідомили в СБУ.

Їм оголошено про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря службовою особою, їм загрожує до 10 років тюрми. Наразі вони під вартою.

СБУ: Затримано посадовців, які продавали ухилянтам "посвідчення моряка" – відео

СБУ: Затримано посадовців, які продавали ухилянтам "посвідчення моряка" – відео
  • Останніми місяцями по Україні проходять масові обшуки і затримання в ТЦК і ВЛК задля виявлення схем заробляння на охочих виїхати за кордон задля уникнення призову.
  • 11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.
  • Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів, а 17 серпня він підписав указ.

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Оксана Житнюк
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