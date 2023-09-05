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Масових екстрадицій ухилянтів не буде, індивідуальний підхід – представник президента

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05.09.2023, 17:28
Масових екстрадицій ухилянтів не буде, індивідуальний підхід – представник президента - Фото
Федір Веніславський (Фото: пресслужба президента)

Масової екстрадиції ухилянтів від військової служби з-за кордону до України не буде, кримінальна відповідальність має індивідуальний характер, заявив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський. Про це нардеп повідомив в етері Радіо Свобода.

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"З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду, і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції", – сказав він.

Нардеп зазначив, що з огляду на правила та європейські правові стандарти, таке рішення може бути оскаржено в суді у країнах Європи, і остаточне рішення про екстрадицію буде за ним.

"Тому, звичайно, це дуже непроста процедура, і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій", – додав Веніславський.

За його словами, найбільш масовий характер має незаконний перетин кордону з використанням підроблених, свідомо неправдивих, фальшивих документів.

"Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи – вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно, жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає. З точки зору пред’явлених документів офіційно законно перетнули державний кордон. Але з точки зору підроблених документів – це окремий злочин, який охоплює собою відповідальність і тих, хто виготовив такі фальшиві документи, і тих, хто такі документи свідомо використовував", – пояснив нардеп.

Він наголосив, що такі дії є злочином для уникнення виконання конституційних обов'язків, такі дії потребують реєстрації кримінальних проваджень, а встановлення таких фактів – це компетенція правоохоронних органів.

Веніславський додав, що після реєстрації провадження мають бути проведені експертизи, чи були фальшивими документи для перетину кордону.

Після цього особі, яка скористалася підробними документами, можуть заочно повідомити про підозру, а далі можуть бути пущені в дію правила екстрадиції, сказав він.

Дивіться відео: "Хлопці, приїхали": На кордоні з Румунією викрито чергову пару ухилянтів

Артем Джеріпа
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війнакордонФедір Веніславськийекстрадиціяухилянти
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