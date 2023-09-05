Массовых экстрадиций уклонистов не будет, индивидуальный подход – представитель президента

Массовой экстрадиции уклоняющихся от военной службы из-за границы в Украину не будет, уголовная ответственность носит индивидуальный характер, заявил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Об этом нардеп сообщил в эфире Радио Свобода.

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"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер. Согласно каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда, и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции", – сказал он.

Нардеп отметил, что, учитывая правила и европейские правовые стандарты, такое решение может быть обжаловано в суде в странах Европы, и окончательное решение об экстрадиции будет за ним.

"Поэтому, конечно, это очень непростая процедура, и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это нуждается в тщательных анализах и дискуссиях", – добавил Вениславский.

По его словам, наиболее массовый характер носит незаконное пересечение границы с использованием поддельных, заведомо ложных, фальшивых документов.

"Например, справка о том, что человек является инвалидом I или II группы – он не подлежит призыву ни в военное, ни в мирное время. Соответственно, никаких оснований для ограничения права передвижения граждан Украины, согласно действующему законодательству, нет. С точки зрения предъявленных документов официально законно пересекли государственную границу. Но с точки зрения поддельных документов – это отдельное преступление, охватывающее собой ответственность и тех, кто изготовил такие фальшивые документы, и тех, кто такие документы сознательно использовал", – пояснил нардеп.

Он подчеркнул, что такие действия являются преступлением для избежания выполнения конституционных обязанностей, такие действия требуют регистрации уголовных производств, а установление таких фактов – это компетенция правоохранительных органов.

Вениславский добавил, что после регистрации производства должны быть проведены экспертизы, были ли фальшивыми документы для пересечения границы.

После этого лицу, воспользовавшемуся поддельными документами, могут заочно сообщить о подозрении, а дальше могут быть задействованы правила экстрадиции, сказал он.

22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 обысков.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о наличии большого количества проблем из-за некачественной работы ВВК и анонсировал решение по этому поводу.

Недавно по сети распространялась "новость", что якобы Польша начала депортировать украинцев, незаконно выехавших за границу. Это оказалось фейком.

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