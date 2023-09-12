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Зеленский дал три месяца на проверку решений ВВК о непригодности к службе: что еще в указе

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 20:04
Зеленский дал три месяца на проверку решений ВВК о непригодности к службе: что еще в указе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 августа 2023 года о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Соответствующий указ он подписал сегодня, 12 сентября. В документе говорится в том числе о необходимости проведения в течение трех месяцев проверки решений военно-врачебных комиссий об установлении инвалидности и о непригодности граждан к военной службе.

Новость дополняется...

  • 30 августа Зеленский провел заседание СНБО, посвященное итогам проверки ВВК. Он заявил, что будут проверены все решения военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года.
  • По словам президента, в некоторых регионах после 24 февраля 2022 года количество случаев снятия с военного учета возросло в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.

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Оксана Житнюк
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