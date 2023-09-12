Зеленський дав три місяці на перевірку рішень ВЛК про непридатність до служби: що ще в указі

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 серпня 2023 року про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відповідний указ він підписав сьогодні, 12 вересня. В документі йдеться зокрема про необхідність проведення протягом трьох місяців перевірки рішень військово-лікарських комісій про щодо встановлення інвалідності та про непридатність громадян до військової служби.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

В указі йдеться про те, що Кабмін має забезпечити таке:

→ у тижневий строк – утворення міністерствами, органами влади тощо робочих груп із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та ВЛК щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до служби, прийнятих після 24 лютого 2022 року;

→ у тримісячний строк – перевірку цими робочими групами обґрунтованості рішень щодо інвалідності та непридатності до служби, а у разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень – ініціювання їх перегляду та інформування за наявності підстав правоохоронних органів;

→ у двотижневий строк – опрацювання питання щодо особливостей перетинання кордону громадянами, визнаними непридатними або обмежено придатними до служби;

→ у тижневий строк – розроблення і затвердження плану підготовки нормативно-правових актів для забезпечення якості, ефективності, належного рівня сервісу та безбар'єрності складових військово-лікарської експертизи в ЗСУ, передбачивши строки й відповідальних за виконання;

→ у тижневий строк – вжиття заходів для організації системної роботи позаштатних постійних ВЛК територіальних центрів комплектування та соцпідтримки;

→ у двотижневий строк – зайнятись вдосконаленням регулювання питання про військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до служби.

Зеленський також доручив Міноборони та Генштабу опрацювати питання щодо утворення у структурі міністерства окремого підрозділу для підвищення ефективності виконання завдань у сфері охорони здоров'я.

Також в указі є доручення у тижневий термін вжити заходів для вдосконалення системи здійснення медоглядів допризовників, призовників та військовозобов'язаних. У цьому дорученні йдеться про забезпечення цифровізації процесів, встановлення граничних строків проведення медоглядів та інше.

Національному агентству з питань запобігання корупції Зеленський доручив здійснити аналіз корупційних ризиків у діяльності ВЛК. Правоохоронцям — вжити заходів з викриття корупційних та кримінальних правопорушень.

30 серпня Зеленський провів засідання РНБО, присвячене підсумкам перевірки ВЛК. Він заявив, що будуть перевірені всі рішення військово-лікарських комісій із 24 лютого 2022 року.

За словами президента, в деяких регіонах після 24 лютого 2022 року кількість випадків зняття з військового обліку зросла вдесятеро порівняно з довоєнним періодом.

Читайте також: Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК: що зміниться для військових

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.