RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК: що зміниться для військових

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 18:43
Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК: що зміниться для військових - Фото
Військовий шеврон з малим гербом України (Фото - depositphotos.com)

У рамках модернізації військово-лікарських комісій уряд ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Так, для покращення якості медичного обслуговування військових під час проходження ВЛК та для спрощення оформлення відпусток або звільнення військових Кабмін затвердив порядок здійснення обміну медичними та іншими документами між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соцпідтримки. Відповідна постанова з’явилася на сайті Кабміну 23 серпня.

Маляр нагадала, що до сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК і оформленням відпусток для лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військового. 

Очікується, що порядок електронного документообігу спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках ВЛК, включаючи військові частини, центри комплектування та лікарні.

Маляр зазначила, що такий підхід звільняє військових від ролі "кур'єра", а натомість надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

Читайте також думку: Що треба робити, аби справді усунути корупцію з військкоматів?

Зазначені інституції зможуть надсилати та отримувати такі документи в електронній формі:

→ іменні списки військових, які перебувають на лікуванні;
→ постанови ВЛК у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки;
→ довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
→ виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;
→ рапорти військових про надання їм відпустки для лікування або звільнення зі служби за станом здоров’я;
→ витяги з наказів військової частини.

  • У травні 2023-го Міноборони заявило про "перші кроки" з ліквідації черг під час проходження військовослужбовцями військово-лікарських комісій. У п'яти містах запустили систему електронного запису.
  • В Україні тривають масові перевірки військкоматів і ВЛК, 22 серпня по всій країні одночасно пройшло понад 200 обшуків.

Читайте також: Хаос із ВЛК. Що відбувається, чому все погано і що обіцяє влада

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
міноборониГанна Малярмобілізаціявлкелектронний документообіг
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 