Кабмін запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК: що зміниться для військових

У рамках модернізації військово-лікарських комісій уряд ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Так, для покращення якості медичного обслуговування військових під час проходження ВЛК та для спрощення оформлення відпусток або звільнення військових Кабмін затвердив порядок здійснення обміну медичними та іншими документами між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соцпідтримки. Відповідна постанова з’явилася на сайті Кабміну 23 серпня.

Маляр нагадала, що до сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК і оформленням відпусток для лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткові навантаження і незручності для військового.

Очікується, що порядок електронного документообігу спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках ВЛК, включаючи військові частини, центри комплектування та лікарні.

Маляр зазначила, що такий підхід звільняє військових від ролі "кур'єра", а натомість надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

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Зазначені інституції зможуть надсилати та отримувати такі документи в електронній формі:

→ іменні списки військових, які перебувають на лікуванні;

→ постанови ВЛК у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки;

→ довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

→ виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

→ рапорти військових про надання їм відпустки для лікування або звільнення зі служби за станом здоров’я;

→ витяги з наказів військової частини.

У травні 2023-го Міноборони заявило про "перші кроки" з ліквідації черг під час проходження військовослужбовцями військово-лікарських комісій. У п'яти містах запустили систему електронного запису.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів і ВЛК, 22 серпня по всій країні одночасно пройшло понад 200 обшуків.

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