Кабмин ввел электронный документооборот для прохождения ВВК: что изменится для военных

В рамках модернизации военно-врачебных комиссий правительство приняло решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения ВВК. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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Так, для улучшения качества медицинского обслуживания военных во время прохождения ВВК и упрощения оформления отпусков или увольнения военных Кабмин утвердил порядок осуществления обмена медицинскими и другими документами между воинскими частями, учреждениями здравоохранения, территориальными центрами комплектования и соцподдержки. Соответствующее постановление появилось на сайте Кабмина 23 августа.

Маляр напомнила, что до настоящего времени все документы, связанные с прохождением ВВК и оформлением отпусков для лечения или увольнения военнослужащего, передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военного.

Ожидается, что порядок электронного документооборота упростит взаимодействие между всеми субъектами системы, взаимодействующими с военнослужащими в рамках ВВК, включая воинские части, центры комплектования и больницы.

Маляр отметила, что такой подход освобождает военных от роли "курьера", а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК.

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Указанные институты смогут отправлять и получать следующие документы в электронной форме:

→ именные списки находящихся на лечении военных;

→ постановления ВВК в виде свидетельства о болезни или справки;

→ справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

→ выписки из медицинской карты амбулаторного и стационарного больного;

→ рапорты военных о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения со службы по состоянию здоровья;

→ выдержки из приказов воинской части.

В мае 2023-го Минобороны заявило о "первых шагах" по ликвидации очередей во время прохождения военнослужащими военно-врачебных комиссий. В пяти городах была запущена система электронной записи.

В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК, 22 августа по всей стране одновременно прошло более 200 обысков.

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