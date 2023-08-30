Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене підсумкам перевірки військово-лікарських комісій (ВЛК). Про це повідомляється у соцмережах глави держави.

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Зеленський зазначив, що на засіданні РНБО учасники заслухали доповіді щодо підсумків перевірок у ВЛК та виявлених порушень, а також обговорили кроки для запобігання будь-якій корупції у сфері ВЛК.

На засіданні РНБО ухвалили низку рішень.

1. Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон України за час від початку повномасштабної агресії.

2. Активізувати розширення можливостей проходити ВЛК у системі цивільних медичних закладів.

На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей у цьому напрямі.

Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується.

В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади.

Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання.

3. Завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК.

Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК.

4. Переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінету Міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів.

Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави.

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У травні 2023-го Міноборони заявило про "перші кроки" щодо ліквідації черг під час проходження військовослужбовцями військово-лікарських комісій. У п'яти містах було запущено систему електронного запису.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК, 22 серпня по всій країні одночасно відбулося понад 200 обшуків.

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