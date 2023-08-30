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Зеленский провел заседание СНБО по проверке военно-врачебных комиссий: принятые решения видео

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30.08.2023, 19:13
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Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное итогам проверки военно-врачебных комиссий (ВВК). Об этом сообщается в соцсетях главы государства.

Зеленский отметил, что на заседании СНБО участники заслушали доклады по итогам проверок в ВВК и выявленным нарушениям, а также обсудили шаги для предотвращения любой коррупции в сфере ВВК.

На заседании СНБО приняли ряд решений.

1. Провести комплексную проверку обоснованности решений ВВК относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.

Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранителями.

По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу Украины за время от начала полномасштабной агрессии.

2. Активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений.

На заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении.

Некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВВК на гражданские медицинские учреждения, в некоторых регионах такое расширение тормозится.

Во всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса.

3. Завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК.

Государство должно поставить точку в любой очереди, в которой люди вынуждены ожидать доступа к ВВК или выводов ВВК.

4. Пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и сделать невозможными манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Кабинету Министров поручено обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК, безбарьерности всех составляющих ее работы и привлечения профессиональных кадров.

Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очищения от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства.

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  • В мае 2023-го Минобороны заявило о "первых шагах" по ликвидации очередей во время прохождения военнослужащими военно-врачебных комиссий. В пяти городах была запущена система электронной записи.
  • В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК, 22 августа по всей стране одновременно прошло более 200 обысков.

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Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийвойнаснбоввк
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