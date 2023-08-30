В деяких регіонах України після 24 лютого 2022 року кількість випадків зняття з військового обліку зросла вдесятеро проти довоєнного періоду. Про це у вечірньому відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони, присвяченого підсумкам перевірки військово-лікарських комісій. Він анонсував перевірку осіб, які виїхали за кордон завдяки сумнівним висновкам ВЛК.

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"Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого. Сьогодні на РНБО була представлена відповідна статистика. Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення", – заявив Зеленський.

За його словами, у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, "видно ще краще", скільки рішень могло бути сфальшовано, і вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК, зафіксовані конкретні докази.

"В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від $3000 до $15 000. Будуть відповідати. Окремо буде проаналізований і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб", – заявив Зеленський.

Він пообіцяв, що буде вирішено й те, "із чим звертаються майже всі командири на місцях", – поняття так званої обмеженої придатності.

За словами Зеленського, це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів – зокрема, бойових бригад.

"Усе, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати", – сказав президент.

Окремо він наголосив на важливості цифровізації роботи ВЛК, щоб не було черг і "блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець".

"Деякі регіони, наприклад Волинь, на 100% забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини", – заявив Зеленський.

В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК, 22 серпня у всій країні одночасно відбулося понад 200 обшуків.

Сьогодні Зеленський провів засідання РНБО, присвячене підсумкам перевірки ВЛК. Він заявив, що будуть перевірені всі рішення військово-лікарських комісій із 24 лютого 2022 року.

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