В некоторых регионах Украины после 24 февраля 2022 года количество случаев снятия с военного учета возросло в 10 раз по сравнению с довоенным периодом. Об этом в вечернем видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, посвященного итогам проверки военно-врачебных комиссий. Он анонсировал проверку выехавших за границу лиц благодаря сомнительным выводам ВВК.

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"Нужно проверить значительный массив решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты после 24 февраля. Сегодня на СНБО была представлена соответствующая статистика. Есть примеры областей, где после февраля прошлого года в 10 раз выросло количество снятия с военного учета из-за решения ВВК. Совершенно ясно, что это за решения. Коррумпированные решения", – заявил Зеленский.

По его словам, в рамках уголовных производств, которые продолжаются сейчас в отношении работников ВВК и МСЭК, "видно еще лучше", сколько решений могло быть сфальсифицировано, и уже есть четко установленные правоохранителями необоснованные решения ВВК, зафиксированы конкретные доказательства.

"В закрытом режиме это представлено. Разные регионы страны, разные ТЦК, разные должностные лица. Взятки от $3000 $15 000. Будут отвечать. Отдельно будет проанализирован и перечень тех, кто уехал за границу благодаря очевидно сомнительным решениям ВВК. В первую очередь благодаря решениям тех, кто уже пойман на взятках. Речь идет как минимум о тысячах человек", – заявил Зеленский.

Он пообещал, что будет решено и то, "с чем обращаются почти все командиры на местах" – понятие так называемой ограниченной пригодности.

По словам Зеленского, это понятие позволяло манипулировать в вопросах комплектации подразделений – в частности, боевых бригад.

"Все, что касается пригодности или непригодности к военной службе, должно быть максимально четким. Чтобы и человек понимал, как он может помочь обороне, и чтобы в подразделениях была ясность, кем их будут комплектовать", – сказал президент.

Отдельно он отметил важность цифровизации работы ВВК, чтобы не было очередей и "блужданий ради того, чтобы найти или подписать нужную бумажку".

"Некоторые регионы, например Волынь, на 100% обеспечили это. А другой пример – в Киеве почти ничего не сделано, чтобы люди могли проходить ВВК в гражданских учреждениях медицины", – заявил Зеленский.

В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК, 22 августа по всей стране одновременно прошло более 200 обысков.

Сегодня Зеленский провел заседание СНБО, посвященное итогам проверки ВВК. Он заявил, что будут проверены все решения военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года.

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