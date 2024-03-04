Жалоб стало больше. Минздрав начинает проверку военно-врачебных комиссий в Киеве

Министр Ляшко объявил о создании рабочей группы для проведения соответствующих проверок в столичных ВВК

Виктор Ляшко (Фото: ЕРА)

В Киеве начнут проверять военно-врачебные комиссии. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что подписал указ о создании рабочей группы для проведения проверки.

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Глава Минздрава отметил, что такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые министерство получает в последнее время. Основные из них касаются "очень базовых вещей, которые при желании можно оперативно исправить", – несоблюдение электронной очереди, отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, неоптимизированные маршруты.

"С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям", – заявил Ляшко.

Он напомнил, что для того, чтобы ускорить прохождение ВВЛ и сделать этот процесс более удобным, в прошлом году был введен отдельный пакет в рамках Программы медицинских гарантий, позволяющий военнообязанным пройти осмотр в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками. Однако до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений.

Министр отметил, что не остаются без внимания и другие вещи – коррупционная составляющая (вымогательство взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время осмотров), схемы незаконной переправки мужчин через границу или принятие решений об отсрочке по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов.

Ляшко подчеркнул, что этот список можно продолжать – вопросов много.

"Позорные случаи, когда врачи намеренно указывают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должны прекратиться. Каждая манипуляция должна получить достойную оценку правоохранительных органов. И мы над этим совместно работаем", – заверил министр.

Он призвал украинцев сообщать об обнаруженных нарушениях по телефону 0 800 60 20 19.

Скриншот с Facebook

30 августа 2023 года Зеленский заявил, что в некоторых областях после 24 февраля 2022 года количество случаев снятия с военного учета возросло в 10 раз по сравнению с периодом до вторжения.

27 октября в Минздраве объявили, что в работе ВВК вводятся изменения в юридическом, организационном и цифровом направлениях, благодаря чему, как ожидалось, комиссии ускорят свою работу.

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