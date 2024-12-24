У Києві погіршилося повітря. У КМДА назвали ймовірну причину – мапа
У Києві під вечір 24 грудня погіршився стан повітря. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
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Ймовірна причина – метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру.
У КМДА зазначили, що деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман як на пил, якщо вологість вище 95%. Це може призводити до того, що показники забрудненості повітря можуть бути завищені.
Наразі рівень забрудненості повітря середній і не становить загрози самопочуттю і здоров’ю людей.
Якщо якість повітря буде погіршуватися й надалі, то містянам радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Також рекомендується вмикати очищувач повітря на максимум, якщо він є.
- 25 листопада повідомлялося, що на лівому березі Києва погіршилася якість повітря. Показник ушестеро перевищував норму.