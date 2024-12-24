У Києві погіршилося повітря. У КМДА назвали ймовірну причину – мапа

Київ (Ілюстративне фото kyivcity.gov.ua)

У Києві під вечір 24 грудня погіршився стан повітря. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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Ймовірна причина – метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру.

У КМДА зазначили, що деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман як на пил, якщо вологість вище 95%. Це може призводити до того, що показники забрудненості повітря можуть бути завищені.

Наразі рівень забрудненості повітря середній і не становить загрози самопочуттю і здоров’ю людей.

Якщо якість повітря буде погіршуватися й надалі, то містянам радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Також рекомендується вмикати очищувач повітря на максимум, якщо він є.

25 листопада повідомлялося, що на лівому березі Києва погіршилася якість повітря. Показник ушестеро перевищував норму.