У Києві погіршилося повітря. У КМДА назвали ймовірну причину – мапа
Київ (Ілюстративне фото kyivcity.gov.ua)

У Києві під вечір 24 грудня погіршився стан повітря. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації. 

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Ймовірна причина – метеорологічні умови, зокрема низька швидкість вітру.

У КМДА зазначили, що деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман як на пил, якщо вологість вище 95%. Це може призводити до того, що показники забрудненості повітря можуть бути завищені. 

Наразі рівень забрудненості повітря середній і не становить загрози самопочуттю і здоров’ю людей.

Якщо якість повітря буде погіршуватися й надалі, то містянам радять зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Також рекомендується вмикати очищувач повітря на максимум, якщо він є. 

У Києві погіршилося повітря. У КМДА назвали ймовірну причину – мапа
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