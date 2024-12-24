В Киеве ухудшился воздух. В КГГА назвали вероятную причину – карта

Киев (Иллюстративное фото kyivcity.gov.ua)

В Киеве к вечеру 24 декабря ухудшилось состояние воздуха. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Вероятная причина – метеорологические условия, в частности низкая скорость ветра.

В КГГА отметили, что некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха могут реагировать на туман как на пыль, если влажность выше 95%. Это может приводить к тому, что показатели загрязненности воздуха могут быть завышены.

Сейчас уровень загрязненности воздуха средний и не представляет угрозы самочувствию и здоровью людей.

Если качество воздуха будет и дальше ухудшаться, то горожанам советуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Также рекомендуется включать воздухоочиститель на максимум, если он есть.

25 ноября сообщалось, что на левом берегу Киева ухудшилось качество воздуха. Показатель в шесть раз превышал норму.