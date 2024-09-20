У Києві погіршився стан повітря: влада надала низку рекомендацій

Влада столиці надала рекомендації, що робити до поліпшення ситуації зі станом повітря

Смог в Києві (Фото: Freepik)

У Києві вранці 20 вересня погіршився стан повітря. У Київській міській державній адміністрації радять утриматися від провітрювання приміщення й не перебувати довго на вулиці.

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Станом на 07:00 департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА зафіксував у повітрі підвищений вміст пилу. Ймовірна причина – природні пожежі в Київської області. За даними Держслужби надзвичайних ситуацій, у Вишгородському районі зафіксовано кілька пожеж.

Погодні умови також сприяють накопиченню шкідливих речовин у повітрі.

У КМДА радять тимчасово щільно закрити вікна і на максимум увімкнути очищувач повітря (за наявності), менше перебувати на вулиці та пити багато води.

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