Розклад богослужінь на Різдво у Києві: офлайн та онлайн

Де й о котрій годині можна відвідати Різдвяну літургію у Києві та де можна подивитися богослужіння 24 і 25 грудня онлайн

Фото: Релігійно-інформаційна служба України

Чим особливе Різдвяне богослужіння

До Різдва готуються заздалегідь і віряни, й служителі церкви. Весь період посту у церквах ідуть підготовчі до Різдва служби. Свято Різдва підготовкою в останній тиждень нагадує Воскресіння Христове. Після суворої пісної вечері на Святий вечір уночі розпочинається Різдвяне богослужіння.

Царські часи розпочинають Різдвяну церковну службу.

Далі слідує Вечірня, що своєю інтонацією передає ту радість для вірян, що несе Боже втілення.

Наступною починається літургія Святого Василія Великого

Ранкова служба з піснеспівами й літургія Івана Златоуста.

Основним текстом Різдвяної літургії є такі слова:

Різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світло розуміння. В ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися поклонятися Тобі – Сонцю правди і пізнавати Тебе – Схід з висоти, Господи, слава Тобі!

На Різдво відбуваються дві святкові літургії з двома можливостями причаститися. Такі подвійні літургії служать тільки до найвеличніших свят, таких як Великдень, Різдво та Богоявлення.

Де і коли буде служба на Різдво у Києві

Михайлівський Золотоверхий собор : о 17 годині 24 грудня розпочнеться Всенічне бдіння, о 8:40 25 грудня – Часи, о 9:00 – Божественна літургія

: о 17 годині 24 грудня розпочнеться Всенічне бдіння, о 8:40 25 грудня – Часи, о 9:00 – Божественна літургія Софія Київська : о 17:00 24 грудня розпочинається Велике повечір'я, а о 10:00 25 грудня – Божественна літургія.

: о 17:00 24 грудня розпочинається Велике повечір'я, а о 10:00 25 грудня – Божественна літургія. Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ: о 9 годині 24 грудня буде служитися Вечірня з літургією Василія Великого, 17:00 розпочнеться Велике повечір’я, о 9:00 25 грудня – Архиєрейська Божественна літургія, об 11- Божественна літургія, о 18 – Вечірня і Коляда.

Де можна подивитися пряму трансляцію Різдвяного богослужіння онлайн

На період воєнного стану уряд радить утримуватися від місць скупчення людей, оскільки це небезпечно. Тому, за можливості, краще подивитися Різдвяне богослужіння по телебаченню або в інтернеті. Різдвяні літургії транслюватимуться національними каналами, а також у ютубі.

Богослужіння ПЦУ можна подивитись онлайн:

Дивитися богослужіння з Патріаршого собору УГКЦ можна з Youtube-каналу "Живе телебачення".