Погода на Святвечір та Різдво: чого чекати на свято

Хтось планує на Різдвяні свята цікаві подорожі до Києва та Львова або виїзд у село на святкування. Які сюрпризи підготувала погода?

Погода на Святвечір та Різдво / Фото: freepik

Святвечір та Різдво – найочікуваніші зимові свята, що приносять теплі родинні зустрічі, різдвяні ярмарки й атмосферу затишку. Разом з тим багато хто планує подорожі або активний відпочинок, тому прогноз погоди на ці дні особливо важливий. Дізнаймося, що обіцяють синоптики для Києва, Львова та інших регіонів України цієї зими.

Загальний прогноз на Святвечір та Різдво

Синоптики прогнозують помірну зимову погоду в більшості регіонів України. Температура залишатиметься близькою до нуля, що характерно для українського клімату взимку. Основні особливості свята цього року:

температура від -4°C до +2°C у різних регіонах;

можливі мокрий сніг та дощ, залежно від географічного положення;

вітер переважно слабкий, із рідкісними поривами до 10 м/с;

туман очікується у ранкові та вечірні години, що може створювати незручності для водіїв та пішоходів.

Різдвяна погода цьогоріч обіцяє бути типово зимовою, без значних аномалій.

Погода на Різдво в Києві

Столиця України, як завжди, готується до святкування у своєму неповторному стилі – з вогниками на Майдані та головною ялинкою на Софіївської площі. Синоптики прогнозують:

у Святвечір вдень очікується близько 0°C, а вночі похолодає до -3°C;

можливий мокрий сніг у другій половині дня 6 січня. На Різдво прогнозуються невеликі опади або хмарність без опадів;

вітер слабкий, зі східним напрямком, швидкість до 5 м/с.

Погода на Різдво в Києві / Фото: meteo

У Києві, згідно з прогнозом, святкові дні пройдуть спокійно, але можливий невеликий дискомфорт через туман уранці.

Різдвяна погода у Львові

Львів, зі своїм колоритом та різдвяними традиціями, стає одним із найпопулярніших напрямків для святкування Різдва. Прогноз погоди для цього регіону виглядає так:

температура удень очікується близько +1°C, а вночі знизиться до -2°C;

є ймовірність дощу, який переходить у мокрий сніг 6 січня. На саме Різдво — переважно хмарно;

вітер слабкий, північного напрямку, із поривами до 7 м/с;

також синоптики попереджають про можливість утворення ожеледиці через зниження температури вночі.

Погода на Різдво у Львові / Фото: meteo

Головною принадою різдвяного Львова є атмосфера затишку та святкового настрою. Тож перейматись не досить різдвяною погодою не варто, але підготуватись до дощу все ж таки слід.

Що очікувати в інших регіонах на Різдво

Центральна Україна – помірна хмарність, вдень до +1°C, вночі до -4°C. Опади мінімальні.

Західні області – невеликі дощі чи мокрий сніг. У гірських районах можливе похолодання до -5°C.

Південь – тепліші умови з температурою до +3°C вдень. Можливі короткочасні дощі.

Схід – хмарно, з температурою близько -1°C вдень. У нічні години очікується до -6°C.

Поради для святкових днів

Плануйте заздалегідь. Якщо ви їдете до іншого міста, перевіряйте прогноз на кожен день подорожі. Будьте готові до змін. Зимова погода буває непередбачуваною, тому краще одягатися тепло й мати із собою зручне взуття. Безпека на дорозі. Уникайте перевищення швидкості через можливу ожеледицю й погану видимість у туман. Продовжуйте святковий настрій. Незалежно від прогнозу, зробіть усе, щоб цей день запам’ятався як особливий.

Більше про традиції Різдва читайте у статті Різдво Христове: коли правильно святкувати – 25 грудня чи 7 січня і яких традицій дотримуватись

Цьогорічний Святвечір і Різдво принесуть традиційну зимову атмосферу. Незначні опади, хмарність та помірний холод створять ідеальні умови для того, щоб насолодитися святковою порою. Важливо заздалегідь дізнатися про погоду у вашому місті та дотримуватися простих правил безпеки.