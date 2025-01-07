Привітання з Різдвом Христовим: як і коли правильно вітати

Різдвяні свята мають особливі традиції. Розповідаємо, коли вітати з Різдвом Христовим, як правильно відповідати на привітання "Христос народився"

Привітання з Різдвом Христовим / Фото: freepik

Церковне пояснення змісту вітання на Різдво Христове

Різдво Христове є одним з найбільших свят у християнській традиції та точно одне з найбільш улюблених серед українців. Воно символізує народження Ісуса Христа й об’єднує мільйони вірян у всьому світі. Проте не зайвим буде розуміння того, як правильно вітатися у цей період, щоб дотриматися традицій і духовного змісту події.

У церквах різних конфесій вітаються по-різному, але головне різдвяне привітання звучить як: "Христос народився!" Це вітання є символом великої радості, адже Христос зійшов у світ для спасіння людства.

Як правильно відповідати?

На слова "Христос народився!" віряни зазвичай відповідають: "Славімо його!" Саме таке вітання утвердилося в українській традиції та використовується під час різдвяних днів як у родинному колі, так і в церкві.

Вітання з Різдвом Христовим / Фото: freepik

Як вітаються на Різдво в Україні

Українські різдвяні традиції поєднують у собі давні християнські звичаї та культурні особливості. Залежно від регіону, способи привітань можуть дещо відрізнятися.

Загальне привітання – як уже згадувалося, залишається традиційним:

"Христос народився!"

"Славімо його!"

Це вітання можна почути в церквах, на вулицях і в оселях українців. Воно наповнене теплотою й радістю різдвяного духу.

На Закарпатті можна почути й альтернативний варіант, "Христос ся рождає!", на що відповідають: "Славіте його!"

У часи радянської влади релігійні вітання часто заміняли на нейтральні "З Новим роком!" Проте сьогодні в незалежній Україні відродження традицій відбувається на повну силу, й церква відіграє важливу роль у цьому процесі.

Коли треба вітати з Різдвом – 24 чи 25 грудня

Вечір 24 грудня у багатьох християнських традиціях і в українців отримав назву Святий Вечір або Святвечір. Це особливий час, сповнений родинного затишку та підготовки до великого свята – Різдва Христового. Атмосфера пронизана світлом надії та духовним єднанням.

Після завершення Святого Вечора настає Коляда — символічна ніч народження Ісуса Христа. Саме в цю ніч багато вірян вирушають до церкви на урочисту нічну службу. У церкві лунають молитви, піснеспіви й колядки, що прославляють новонародженого Спасителя.

Коли треба вітати з Різдвом / Фото: freepik

Повертаючись зі служби вранці, члени родини дотримуються давнього звичаю – ті, хто відвідував нічне богослужіння, першими вітають рідних удома. Після цього родина збирається для спільної молитви та святкового сніданку.

25 грудня зранку звучить особливе вітання:

"Христос народився!"

У відповідь заведено казати: "Славімо його!"

Це традиційне різдвяне вітання, що об’єднує всіх вірян і наповнює день радістю й духовним змістом.