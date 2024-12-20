Поздравление с Рождеством: как и когда правильно поздравлять

У рождественских праздников особые традиции. Рассказываем, когда поздравлять с Рождеством, как правильно отвечать на приветствие "Христос родился"

Поздравление с Рождеством Христовым / Фото: freepik

Церковное объяснение поздравления на Рождество Христово

Рождество Христово является одним из самых больших праздников в христианской традиции и точно одним из самых любимых среди украинцев. Праздник символизирует рождение Иисуса Христа и объединяет миллионы верующих во всем мире. Однако не лишним будет понимание того, как правильно здороваться в этот период, чтобы соблюсти традиции и духовную суть события.

В церквях разных конфессий приветствуются по-разному, но главное рождественское поздравление звучит как: "Христос родился!". Это приветствие является символом большой радости, ведь Христос сошел в мир для спасения человечества.

Как правильно отвечать?

На слова "Христос родился!" верующие обычно отвечают: "Славим его!" Именно такое приветствие закрепилось в украинской традиции и используется во время рождественских дней как в кругу семьи, так и в церкви.

Поздравление с Рождеством Христовым / Фото: freepik

Как приветствуют друг друга на Рождество в Украине

Украинские рождественские традиции объединяют в себе древние христианские обычаи и культурные особенности. В зависимости от региона способы приветствия могут несколько отличаться.

Общее приветствие – как уже упоминалось, остается традиционным:

"Христос родился!"

"Славим его!"

Это приветствие можно услышать в церквях, на улицах и в домах украинцев. Оно наполнено теплотой и радостью рождественского духа.

На Закарпатье можно услышать и альтернативный вариант, "Христос ся рождает!", на что отвечают: "Славьте его!"

Во времена советской власти религиозные поздравления часто заменяли нейтральными "С Новым годом!" Однако сегодня в независимой Украине возрождение традиций происходит в полную силу, и церковь играет немаловажную роль в этом процессе.

Когда нужно поздравлять с Рождеством – 24 или 25 декабря

Вечер 24 декабря во многих христианских традициях и у украинцев получил название Святой Вечер или Святвечер. Это особое время, наполненное семейным уютом и подготовкой к великому празднику – Рождеству Христову. Атмосфера пронизана светом надежды и духовным единением.

После завершения Святого Вечера наступает Коляда – символическая ночь рождения Иисуса Христа. Именно в эту ночь многие верующие отправляются в церковь на торжественную ночную службу. В церкви звучат молитвы, песнопения и колядки, прославляющие новорожденного Спасителя.

Когда нужно поздравлять с Рождеством / Фото: freepik

Возвращаясь со службы утром, члены семьи соблюдают древний обычай – посещавшие ночное богослужение первыми поздравляют родных дома. После этого семья собирается для совместной молитвы и праздничного завтрака.

25 декабря утром звучит особое приветствие:

"Христос родился!"

В ответ принято говорить: "Славим его!"

Это традиционное рождественское поздравление, объединяющее всех верующих и наполняющее день радостью и духовным содержанием.