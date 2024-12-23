Погода на Сочельник и Рождество: чего ждать в праздник

Кто-то планирует на Рождественские праздники путешествия в Киев или Львов, выезд в село на празднование. Какие сюрпризы подготовила погода?

Погода на Сочельник и Рождество / Фото: freepik

Сочельник и Рождество – самые ожидаемые зимние праздники, которые приносят теплые семейные встречи, рождественские ярмарки и атмосферу уюта. Вместе с тем многие планируют путешествия или активный отдых, поэтому прогноз погоды на эти дни особенно важен. Узнаем, что обещают синоптики для Киева, Львова и других регионов Украины этой зимой.

Общий прогноз на Сочельник и Рождество

Синоптики прогнозируют умеренную зимнюю погоду в большинстве регионов Украины. Температура остается близкой к нулю, что характерно для украинского климата зимой. Основные особенности праздника в этом году:

температура от -4°C до +2°C в разных регионах;

возможны мокрый снег и дождь в зависимости от географического положения;

ветер преимущественно слабый, с редкими порывами до 10 м/с;

туман ожидается утром и вечером, что может создавать неудобства для водителей и пешеходов.

Рождественская погода обещает быть типично зимней, без значительных аномалий.

Погода на Рождество в Киеве

Столица Украины, как всегда, готовится к празднованию в своем неповторимом стиле – с огоньками на Майдане и большой ярмаркой на Софиевской площади. Синоптики прогнозируют:

в Сочельник днем ожидается около 0°C, а ночью похолодает до -3°C;

возможен мокрый снег во второй половине дня 6 января. В Рождество прогнозируют небольшие осадки или облачность без осадков;

ветер слабый, восточного направления, скорость до 5 м/с.

Погода на Рождество в Киеве / Фото: meteo

В Киеве, по прогнозу, праздничные дни пройдут спокойно, но возможен небольшой дискомфорт из-за тумана утром.

Рождественская погода во Львове

Львов, со своим колоритом и рождественскими традициями, становится одним из самых популярных направлений для празднования Рождества. Прогноз погоды для этого региона выглядит так:

температура днем ожидается около +1°C, ночью снизится до -2°C;

есть вероятность дождя, переходящего в мокрый снег 6 января. На само Рождество — преимущественно облачно;

ветер слабый, северного направления, с порывами до 7 м/с;

также синоптики предупреждают о возможности образования гололеда из-за понижения температуры ночью.

Погода на Рождество во Львове / Фото: meteo

Главная приманка рождественского Львова – атмосфера уюта и праздничного настроения. Поэтому беспокоиться о недостаточно рождественской погоде не стоит, но подготовиться к дождю не помешает.

Чего ждать в других регионах на Рождество

Центральная Украина – умеренная облачность, днем до +1°C, ночью до -4°C. Осадки минимальны.

Западные области – небольшие дожди или мокрый снег. В горных районах возможно похолодание до -5°C.

Юг – более теплые условия с температурой до +3°C днем. Возможны кратковременные дожди.

Восток – облачно, с температурой около -1°C днем. Ночью ожидается до -6°C.

Советы для праздничных дней

Планируйте заранее. Если вы едете в другой город, проверяйте прогноз на каждый день путешествия. Будьте готовы к переменам. Зимняя погода может быть непредсказуемой, поэтому лучше одеваться в тепло и иметь с собой удобную обувь. Безопасность на дороге. Избегайте превышения скорости из-за возможной гололедицы и плохой видимости в туман. Продолжайте праздничное настроение. Вне зависимости от прогноза, сделайте все, чтобы этот день запомнился как особенный.

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Нынешний сочельник и Рождество принесут традиционную зимнюю атмосферу. Небольшие осадки, облачность и умеренный холод создадут идеальные условия для того, чтобы насладиться праздничным временем. Важно заранее узнать погоду в вашем городе и соблюдать простые правила безопасности.