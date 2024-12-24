Расписание богослужений на Рождество в Киеве: офлайн и онлайн

Где и в котором часу можно посетить Рождественскую литургию в Киеве и где можно посмотреть богослужение 24 и 25 декабря онлайн

Фото: Религиозно-информационная служба Украины

Чем особенно Рождественское богослужение

К Рождеству готовятся заранее и верующие, и служители церкви. Весь период поста в церквях идут подготовительные к Рождеству службы. Праздник Рождества подготовкой в последнюю неделю напоминает Воскресение Христово. После сурового постного ужина на Святой вечер ночью начинается Рождественское богослужение.

Царские часы начинают Рождественскую церковную службу.

Далее следует Вечерняя, что своей интонацией передает радость для верующих, которую несет Божье воплощение.

Следующей начинается литургия Святого Василия Великого.

Утренняя служба с песнопениями и литургия Ивана Златоустого.

Основным текстом Рождественской литургии есть следующие слова:

Рождество Твое, Христе Боже наш, засветило миру свет разумения. В нем те, что звездами служили, от звезды научились поклоняться Тебе – Солнцу правды и познавать Тебя – Восход с высоты, Господи, слава Тебе!

На Рождество совершается две праздничные литургии с двумя возможностями причаститься. Такие двойные литургии служат только по самым большим праздникам, таким как Пасха, Рождество и Богоявление.

Где и когда будет служба на Рождество в Киеве

Михайловский собор : в 17 часов 24 декабря начнется Всенощное бдение, в 8:40 25 декабря – Часы, в 9:00 – Божественная литургия.

: в 17 часов 24 декабря начнется Всенощное бдение, в 8:40 25 декабря – Часы, в 9:00 – Божественная литургия. София Киевская : в 17:00 24 декабря начинается Великое повечерье, а в 10:00 25 декабря – Божественная литургия.

: в 17:00 24 декабря начинается Великое повечерье, а в 10:00 25 декабря – Божественная литургия. Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ: в 9 часов 24 декабря будет служиться Вечерняя с литургией Василия Великого, 17:00 начнется Великое повечерье, в 9:00 25 декабря – Архиерейская Божественная литургия, в 11- Божественная литургия, в 18 – Вечерняя и Коляда.

Где можно посмотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения онлайн

На период военного положения правительство советует воздерживаться от мест скопления людей, так как это опасно. Поэтому, по возможности, лучше посмотреть Рождественское богослужение по телевидению или в интернете. Рождественские литургии будут транслироваться национальными каналами, а также в ютуб.

Богослужение ПЦУ можно посмотреть онлайн:

Смотреть богослужение из Патриаршего собора УГКЦ можно с Youtube-канала "Живе телебачення".