Усе про 1 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 1 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 1 квітня

За церковним календарем завтра свято преподобної Марії Єгипетської, преподобного Геронтія Києво-Печерського, преподобного Макарія – ігумена Пелікитської обителі.

Марія Єгипетська – велика свята, дуже шанована в православ’ї. Дівчина народилася в Єгипті й вела досить розпусне життя. Але, відвідавши храм в Єрусалимі, увірувала в Бога й подалася до пустелі, щоб у пості й молитві спокутувати свої гріхи. Пустельниця провела в усамітненні 48 років й померла у 421 році.

Геронтій Києво-Печерський – подвижник Києво-Печерського монастиря. Його мощі зберігаються в Дальніх печерах. Преподобного вшановують як святого канонарха, тобто покровителя церковних півчих. Історичні записи свідчать, що в канонархи посвячували ще до підліткового віку.

Преподобний Макарій народився в Царгороді. Після втрати батьків пішов служити господу до Пелікітської обителі у Віфінії. Пізніше був обраний ігуменом цього монастиря. За часів іконоборства був засуджений до заслання на острів Афусія. Там і помер у 830 році.

Іменини та день ангела 1 квітня

Завтра свої іменини святкують Макар та Марія.

Ім’я Марія походить з івриту й означає "велична" та "піднесена". Макар походить з давньогрецької й трактується як "благословенний" і "блаженний".

День ангела 1 квітня / Liga.net

Міжнародні свята у цей день

Міжнародний день птахів встановлений на честь підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів. Її підписали 1906 року, й свято підтримали у багатьох країнах. День вважається екологічною ініціативою, а також професійним святом орнітологів, науковців, що досліджують птахів.

День сміху не внесений до календаря офіційних свят. Проте його підтримують у багатьох країнах. В Англії згадки про свято жартів датується XVII століттям, а у Франції – XVI. Існує версія, що свято започаткували у Римській Імперії ще до нашої ери.

День сміху 1 квітня / Фото: Pixabay

Народні традиції та прикмети на 1 квітня

Святу Марію Єгипетську в народі вважали покровителькою родинного вогнища та взірцем духовності. Вірили, що свята може допомогти заміжнім жінкам повернути жіноче щастя. До неї молилися, щоб подолати спокуси та труднощі в шлюбі.

Прикмети 1 квітня пов'язані зі спостереженнями за погодою:

сині хмари вказують на хороший врожай літом;

рясний дощ цього дня віщує хороший сінокіс;

якщо чути грім, літо буде теплим і ясним;

якщо погода сира – буде багато грибів влітку;

бджоли кружляють біля вулика – до ранньої весни.

Що не можна робити 1 квітня

Не можна їсти м’ясо, яйця та молочні продукти, оскільки триває Великий піст. Заборонено вживати алкоголь, сваритися та лихословити. Також не можна розважатися та влаштовувати застілля.

У цей день не радять планувати важливі справи, краще провести його в тиші та молитві.