Все о 1 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 1 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 1 апреля

По церковному календарю завтра праздник преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия Киево-Печерского, преподобного Макария – игумена Пеликитской обители.

Мария Египетская – великая святая, очень почитаемая в православии. Девушка родилась в Египте и вела довольно развратную жизнь. Но, посетив храм в Иерусалиме, уверовала в Бога и отправилась в пустыню, чтобы в посте и молитве искупить свои грехи. Отшельница провела в уединении 48 лет и умерла в 421 году.

Геронтий Киево-Печерский – подвижник Киево-Печерского монастыря. Его мощи хранятся в Дальних пещерах. Преподобного почитают как святого канонарха, то есть покровителя церковных певчих. Исторические записи свидетельствуют, что в канонархи посвящали еще до подросткового возраста.

Преподобный Макарий родился в Царьграде. После потери родителей пошел служить господу в Пеликитскую обитель в Вифинии. Позже был избран игуменом этого монастыря. Во времена иконоборчества был приговорен к ссылке на остров Афусия. Там и умер в 830 году.

Именины и день ангела 1 апреля

Завтра свои именины празднуют Макар и Мария.

Имя Мария происходит из иврита и означает "величественная" и "возвышенная". Макар происходит из древнегреческого и трактуется как "благословенный" и "блаженный".

День ангела 1 апреля / Liga.net

Международные праздники в этот день

Международный день птиц установлен в честь подписания Международной конвенции по охране птиц. Ее подписали в 1906 году, и праздник был поддержан во многих странах. День считается экологической инициативой, а также профессиональным праздником орнитологов, ученых, исследующих птиц.

День смеха не внесен в календарь официальных праздников. Тем не менее его поддерживают во многих странах. В Англии упоминание о празднике шуток датируется XVII веком, а во Франции – XVI. Существует версия, что праздник был основан в Римской Империи еще до нашей эры.

День смеха 1 апреля / Фото: Pixabay

Народные традиции и приметы на 1 апреля

Святую Марию Египетскую в народе считали покровительницей семейного очаг и образцом духовности. Верили, что святая может помочь замужним женщинам вернуть женское счастье. К ней молились, чтобы преодолеть искушения и трудности в браке.

Приметы 1 апреля связаны с наблюдениями за погодой:

синие облака указывают на хороший урожай летом;

обильный дождь в этот день предвещает хороший сенокос;

если слышно гром, лето будет теплым и ясным;

если погода сырая – будет много грибов летом;

пчелы кружат возле улья – к ранней весне.

Что нельзя делать 1 апреля

Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты, поскольку длится Великий пост. Запрещено употреблять алкоголь, ссориться и злословить. Также нельзя развлекаться и устраивать застолье.

В этот день не рекомендуют планировать важные дела, лучше провести его в тишине и молитве.