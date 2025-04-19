Усе про 20 квітня: яке свято, день ангела та що категорично не можна робити

Свято 20 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 20 квітня

Цьогоріч католицький та православний Великдень святкують 20 квітня. Також за церковним календарем в Україні цього дня вшановують святителів Григорія й Анастасія Синаїтів, преподобного Анастасія – ігумена Синайської гори.

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Великдень – свято Христового Воскресіння. За Євангелієм у неділю вранці Марія Магдалина разом з іншими жінками прийшли до гробу Господнього, щоб намастити тіло миром. Проте вони не виявили тіла Ісуса, їм явився янгол з новиною, що Христос воскрес.

Тоді жінки-мироносиці передали звістку про Воскресіння Христа апостолам. Апостоли ж передали наступним учням. І так звістка про страждання, смерть та воскресіння Сина Божого передавалася християнами від покоління до покоління і дійшла до наших днів.

Преподобний Григорій був ченцем і став ігуменом монастиря між Синайською горою та Раїфом. Пізніше Григорій був призначений патріархом в Антіохії.

Святитель Анастасій Синаїт розпочав своє чернече життя, усамітнившись на Синайській горі. Був призначений патріархом Антіохійським 562 року. Зазнав переслідування від єретиків за правління Юстина Молодшого. Перебував у засланні понад 20 років, з 572 по 593 роки. Після повернення ще керував церквою, доки не помер у 599 році.

Преподобний Анастасій жив наприкінці VI – на початку VII століття. Здобувши хорошу освіту, вирішив стати ченцем й вирушив на Синайську гору. З часом став ігуменом обителі, тому його й прозвали Синаїтом. Анастасій проповідував християнство в Єгипті, Аравії та Сирії. Залишив після себе багато церковних творів та тлумачень священного письма.

Іменини та день ангела 20 квітня

Який день ангела 20 квітня / Фото: Pixabay

За новоюліанським календарем на 20 квітня припадають іменини Григорія. Ім’я прийшло до нас із Греції, але походить з латинської мови. Григорій означає "той, що не спить", "зосереджений" або "пильний".

Народні традиції та прикмети

Великдень – найбільше християнське свято. Не менш урочисто його відзначали й в народних звичаях. На Великдень заведено сповіщати звістку: "Христос Воскрес!". Так само люди вітають один до одного й відповідають: "Воістину воскрес!". У деяких регіонах є традиція тричі цілуватися після вітання.

У неділю після служби та обходу храму святять великодні кошики. Збереглося кілька прикмет на 20 квітня:

якщо Великдень сонячний, то й літо буде теплим;

якщо накрапає дощик у свято, то буде цьогоріч багатий урожай.

На Київщині було повір’я: після святкового сніданку на Великдень слід вийти на вулицю і що перше впаде в око, то й принесе успіх й удачу. Хорошим знаком у свято вважається побачити світанок.

Традиції 20 квітня на Великдень / Фото: Pixabay

Що не можна робити 20 квітня

Традиційно на Великдень не можна працювати, оскільки це велике свято. Нічого не роблять по господарству й по дому. Можна лише годувати худобу. Навіть готувати щось цього дня не заведено. Святкові страви готували напередодні. А у свято лише смакували, приймали гостей та й самі відвідували своїх близьких родичів та сусідів.