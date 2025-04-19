Усе про 20 квітня: яке свято, день ангела та що категорично не можна робити
Яке церковне свято завтра, 20 квітня
Цьогоріч католицький та православний Великдень святкують 20 квітня. Також за церковним календарем в Україні цього дня вшановують святителів Григорія й Анастасія Синаїтів, преподобного Анастасія – ігумена Синайської гори.
Великдень – свято Христового Воскресіння. За Євангелієм у неділю вранці Марія Магдалина разом з іншими жінками прийшли до гробу Господнього, щоб намастити тіло миром. Проте вони не виявили тіла Ісуса, їм явився янгол з новиною, що Христос воскрес.
Тоді жінки-мироносиці передали звістку про Воскресіння Христа апостолам. Апостоли ж передали наступним учням. І так звістка про страждання, смерть та воскресіння Сина Божого передавалася християнами від покоління до покоління і дійшла до наших днів.
Преподобний Григорій був ченцем і став ігуменом монастиря між Синайською горою та Раїфом. Пізніше Григорій був призначений патріархом в Антіохії.
Святитель Анастасій Синаїт розпочав своє чернече життя, усамітнившись на Синайській горі. Був призначений патріархом Антіохійським 562 року. Зазнав переслідування від єретиків за правління Юстина Молодшого. Перебував у засланні понад 20 років, з 572 по 593 роки. Після повернення ще керував церквою, доки не помер у 599 році.
Преподобний Анастасій жив наприкінці VI – на початку VII століття. Здобувши хорошу освіту, вирішив стати ченцем й вирушив на Синайську гору. З часом став ігуменом обителі, тому його й прозвали Синаїтом. Анастасій проповідував християнство в Єгипті, Аравії та Сирії. Залишив після себе багато церковних творів та тлумачень священного письма.
Іменини та день ангела 20 квітня
За новоюліанським календарем на 20 квітня припадають іменини Григорія. Ім’я прийшло до нас із Греції, але походить з латинської мови. Григорій означає "той, що не спить", "зосереджений" або "пильний".
Народні традиції та прикмети
Великдень – найбільше християнське свято. Не менш урочисто його відзначали й в народних звичаях. На Великдень заведено сповіщати звістку: "Христос Воскрес!". Так само люди вітають один до одного й відповідають: "Воістину воскрес!". У деяких регіонах є традиція тричі цілуватися після вітання.
У неділю після служби та обходу храму святять великодні кошики. Збереглося кілька прикмет на 20 квітня:
якщо Великдень сонячний, то й літо буде теплим;
якщо накрапає дощик у свято, то буде цьогоріч багатий урожай.
На Київщині було повір’я: після святкового сніданку на Великдень слід вийти на вулицю і що перше впаде в око, то й принесе успіх й удачу. Хорошим знаком у свято вважається побачити світанок.
Що не можна робити 20 квітня
Традиційно на Великдень не можна працювати, оскільки це велике свято. Нічого не роблять по господарству й по дому. Можна лише годувати худобу. Навіть готувати щось цього дня не заведено. Святкові страви готували напередодні. А у свято лише смакували, приймали гостей та й самі відвідували своїх близьких родичів та сусідів.