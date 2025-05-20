Усе про 21 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

21 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 21 травня

За новим церковним календарем на 21 травня випадає Віддання свята Переполовення П’ятдесятниці. Також церква вшановує рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени; благовірного князя Костянтина та дітей його Михаїла і Федора, Муромських чудотворців.

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Імператор Костянтин був проголошений церквою святим та визнаний рівноапостольним за свої заслуги у захисті християнства. В історії він заслужив іменуватися Великим. Костянтин Великий був сином імператора, що правив частиною західної Римської імперії.

Мати його, цариця Олена, була християнкою, через це батько-імператор не переслідував християн на своїй території Римської імперії, тоді як в інших її частинах відбувалися жорстокі гоніння християн, у III столітті.

Коли Костянтин став імператором у 306 році, він зміг подолати політичні інтриги проти себе. У 313 році він став правителем західної Римської імперії, а в 323 році об’єднав під своїм керівництвом усю імперію. Тоді він і видав наказ про свободу віросповідання, завдяки якому християни вперше за три століття відчули можливість вільно вірити у Христа й не приховувати цього.

Саме Костянтин Великий припинив гоніння й переслідування християн й переніс свою столицю з Риму до Константинополя. Сам він мріяв знайти хрест, на якому був розіп’ятий Ісус. Тому й відправив свою матір на пошуки.

Свята Олена, матір імператора Костянтина змалечку виховувала свого сина у християнській вірі й на прохання свого сина вирушила до Єрусалима знайти Хрест Господній. Єрусалимський патріарх Макарій допомагав цариці. Разом вони віднайшли Господній Хрест, а також відновили багато святих місць, які відвідував Ісус за свого життя, збудували там християнські церкви. Цариця Олена також проголошена церквою рівноапостольною святою.

Ікона Костянтина Великого та його матері – цариці Олени / Фото: molbuk.ua

Князь Костянтин отримав це ім’я у хрещенні. Від народження названий Ярославом, на честь свого діда – Ярослава Мудрого. Князь був призначений правителем земель Муромських і разом зі своїми синами та дружиною вирушив до міста Муром. Язичники цих земель не хотіли приймати князя й першою жертвою боротьби став син Михайло, але згодом князю вдалося похрестити Муром і викоренити язичництво.

Тоді князь почав будувати церкви й монастирі на всіх муромських землях. Першим був побудований Благовіщенський храм у Муромі. Там і був похований князь після своєї смерті. Там само поховані його сини – Михайло та Федір.

Іменини та день ангела 21 травня

За новоюліанським календарем 21 травня свої іменини святкують Костянтин, Олена, Михайло та Федір.

Костянтин – ім’я латинського походження, що перекладається як "стійкий".

– ім’я латинського походження, що перекладається як "стійкий". Олена походить з грецької мови й означає "світоч" або "смолоскип".

походить з грецької мови й означає "світоч" або "смолоскип". Михайло походить із давньоєврейської мови й означає "такий же, як Бог".

походить із давньоєврейської мови й означає "такий же, як Бог". Федір – давньогрецьке ім’я, що трактується як "Божий дар".

Який день ангела 21 травня / Фото: LIGA.net

Народні традиції та прикмети

У народному календарі на 21 травня припадає Оленин день. В народі вважалося, що після Олени вже не буде приморозків, тому висаджували овочі й розпочинали сіяти льон.

Є така народна приказка: "Після Олени царствує Зелений". Це означає, що розпочинається сезон бур’янів, дуже швидко росте трава. Також казали – буйнотрав’я.

Цього дня є кілька прикмет про погоду:

якщо день сонячний, то й осінь розпочнеться з сонячної погоди;

якщо іде дощ, то й осінь розпочнеться одразу з похолодання й дощів;

якщо захід сонця червоний, то вже буде тепло до кінця травня;

червоне небо на сході сонця, вранці віщує дощі найближчим часом;

рясний цвіт черемухи передбачає вологе літо.

Що не можна робити 21 травня

Не можна сваритися та лаятися. Слід бути добрим і щирим. В цей час не можна риболовити, не варто й турбувати тварин у лісі. Цього року 21 травня випадає на середу, у вірян це пісний день, тож не можна їсти м’ясо, яйця та молочні продукти.