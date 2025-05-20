Усе про 21 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 21 травня
За новим церковним календарем на 21 травня випадає Віддання свята Переполовення П’ятдесятниці. Також церква вшановує рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени; благовірного князя Костянтина та дітей його Михаїла і Федора, Муромських чудотворців.
Імператор Костянтин був проголошений церквою святим та визнаний рівноапостольним за свої заслуги у захисті християнства. В історії він заслужив іменуватися Великим. Костянтин Великий був сином імператора, що правив частиною західної Римської імперії.
Мати його, цариця Олена, була християнкою, через це батько-імператор не переслідував християн на своїй території Римської імперії, тоді як в інших її частинах відбувалися жорстокі гоніння християн, у III столітті.
Коли Костянтин став імператором у 306 році, він зміг подолати політичні інтриги проти себе. У 313 році він став правителем західної Римської імперії, а в 323 році об’єднав під своїм керівництвом усю імперію. Тоді він і видав наказ про свободу віросповідання, завдяки якому християни вперше за три століття відчули можливість вільно вірити у Христа й не приховувати цього.
Саме Костянтин Великий припинив гоніння й переслідування християн й переніс свою столицю з Риму до Константинополя. Сам він мріяв знайти хрест, на якому був розіп’ятий Ісус. Тому й відправив свою матір на пошуки.
Свята Олена, матір імператора Костянтина змалечку виховувала свого сина у християнській вірі й на прохання свого сина вирушила до Єрусалима знайти Хрест Господній. Єрусалимський патріарх Макарій допомагав цариці. Разом вони віднайшли Господній Хрест, а також відновили багато святих місць, які відвідував Ісус за свого життя, збудували там християнські церкви. Цариця Олена також проголошена церквою рівноапостольною святою.
Князь Костянтин отримав це ім’я у хрещенні. Від народження названий Ярославом, на честь свого діда – Ярослава Мудрого. Князь був призначений правителем земель Муромських і разом зі своїми синами та дружиною вирушив до міста Муром. Язичники цих земель не хотіли приймати князя й першою жертвою боротьби став син Михайло, але згодом князю вдалося похрестити Муром і викоренити язичництво.
Тоді князь почав будувати церкви й монастирі на всіх муромських землях. Першим був побудований Благовіщенський храм у Муромі. Там і був похований князь після своєї смерті. Там само поховані його сини – Михайло та Федір.
Іменини та день ангела 21 травня
За новоюліанським календарем 21 травня свої іменини святкують Костянтин, Олена, Михайло та Федір.
- Костянтин – ім’я латинського походження, що перекладається як "стійкий".
- Олена походить з грецької мови й означає "світоч" або "смолоскип".
- Михайло походить із давньоєврейської мови й означає "такий же, як Бог".
- Федір – давньогрецьке ім’я, що трактується як "Божий дар".
Народні традиції та прикмети
У народному календарі на 21 травня припадає Оленин день. В народі вважалося, що після Олени вже не буде приморозків, тому висаджували овочі й розпочинали сіяти льон.
Є така народна приказка: "Після Олени царствує Зелений". Це означає, що розпочинається сезон бур’янів, дуже швидко росте трава. Також казали – буйнотрав’я.
Цього дня є кілька прикмет про погоду:
якщо день сонячний, то й осінь розпочнеться з сонячної погоди;
якщо іде дощ, то й осінь розпочнеться одразу з похолодання й дощів;
якщо захід сонця червоний, то вже буде тепло до кінця травня;
червоне небо на сході сонця, вранці віщує дощі найближчим часом;
рясний цвіт черемухи передбачає вологе літо.
Що не можна робити 21 травня
Не можна сваритися та лаятися. Слід бути добрим і щирим. В цей час не можна риболовити, не варто й турбувати тварин у лісі. Цього року 21 травня випадає на середу, у вірян це пісний день, тож не можна їсти м’ясо, яйця та молочні продукти.