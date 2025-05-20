Все о 21 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
21 мая / Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 21 мая
  2. Именины и день ангела 21 мая
  3. Народные традиции и приметы
  4. Что нельзя делать 21 мая

Какой церковный праздник завтра, 21 мая

По новому церковному календарю на 21 мая выпадает Ведание праздника Преполовения Пятидесятницы. Также церковь чествует равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены; благоверного князя Константина и детей его Михаила и Федора, Муромских чудотворцев.

Император Константин был провозглашен церковью святым и признан равноапостольным за свои заслуги в защите христианства. В истории он заслужил именоваться Великим. Константин Великий был сыном императора, правившего частью западной Римской империи.

Мать его, царица Елена, была христианкой, поэтому отец-император не преследовал христиан на своей территории Римской империи, в то время, как в других ее частях происходили жестокие гонения христиан, в III веке.

Когда Константин стал императором в 306 году, он смог преодолеть политические интриги против себя. В 313 году стал правителем западной Римской империи, а в 323 году объединил под своим руководством всю империю. Тогда он и издал приказ о свободе вероисповедания, благодаря которому христиане впервые за три столетия почувствовали возможность свободно верить во Христа и не скрывать этого.

Именно Константин Великий прекратил гонения и преследования христиан и перенес свою столицу из Рима в Константинополь. Сам он мечтал найти крест, на котором был распят Иисус. Потому и отправил свою мать на поиски.

Святая Елена, мать императора Константина с детства воспитывала своего сына в христианской вере и по просьбе своего сына отправилась в Иерусалим на поиски Креста Господня. Иерусалимский патриарх Макарий помогал царице. Вместе они нашли Господний Крест, а также восстановили многие святые места, которые посещал Иисус при жизни, построили там христианские церкви. Царица Елена также провозглашена церковью равноапостольной святой.

Все о 21 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Икона Константина Великого и его матери – царицы Елены / Фото: molbuk.ua

Князь Константин получил это имя в крещении. От рождения назван Ярославом, в честь своего деда – Ярослава Мудрого. Князь был назначен правителем Муромских земель и вместе со своими сыновьями и женой отправился в город Муром. Язычники этих земель не хотели принимать князя и первой жертвой борьбы стал сын Михаил, но впоследствии князю удалось окрестить Муром и искоренить язычество.

Тогда князь начал строить церкви и монастыри на всех муромских землях. Первым был построен Благовещенский храм в Муроме. Там и был похоронен князь после своей смерти. Там же похоронены его сыновья – Михаил и Федор.

Именины и день ангела 21 мая

По новоюлианскому календарю 21 мая свои именины празднуют Константин, Елена, Михаил и Федор.

  • Константин – имя латинского происхождения, переводится как "стойкий".
  • Елена происходит из греческого языка и означает "светоч" или "факел".
  • Михаил происходит из древнееврейского языка и означает "такой же, как Бог".
  • Федор – древнегреческое имя, трактуемое как "Божий дар".
Все о 21 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 21 мая / Фото: LIGA.net

Народные традиции и приметы

В народном календаре на 21 мая приходится Еленин день. В народе считалось, что после Елены уже не будет заморозков, поэтому садили овощи и начинали сеять лен.

Есть такая народная поговорка: "После Елены царствует Зеленый". Это означает, что начинается сезон сорняков, очень быстро растет трава.

В этот день есть несколько примет о погоде:

  • если день солнечный, то осень начнется с солнечной погоды;

  • если идет дождь, то и осень начнется сразу с похолодания и дождей;

  • если закат красный, то уже будет тепло к концу мая;

  • красное небо на рассвете, утром предвещает дожди в ближайшее время;

  • обильный цвет черемухи – к влажному лету.

Что нельзя делать 21 мая

Нельзя ссориться и ругаться. Следует быть добрым и искренним. В это время нельзя рыбачить, не стоит и беспокоить животных в лесу. В этом году 21 мая выпадает на среду, у верующих это постный день, поэтому нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты.

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