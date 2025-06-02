Усе про 3 червня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято відзначає церква у третій день літа і кого вітати з іменинами

3 червня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 3 червня

За новим церковним календарем 3 червня в Україні церква вшановує мучеників Лукилліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і мученицю Павлу, діву; священномучеників Лукіана, єпископа Максіана пресвітера, Юліана, диякона та мучеників Маркеліана і Сатурнина в Бельгії.

Мученик Лукилліан був язичницьким жерцем у місті Нікомидії. У старості він розчарувався у своїх богах і звернувся до християнства. За це він був схоплений, побитий і кинутий у в’язницю. Там він зустрів ще чотирьох християн: Клавдія, Іпатія, Діонісія і Павла. Їх засудили на смерть й відправили до Візантії, де вони загинули від меча. Старого Лукилліана розіп’яли на хресті. Діва Павла також була християнкою й підтримувала в’язнів, поки вони не були страчені, і за це теж постраждала.

Мученики Лукилліан і Павла / Рівненська єпархія

Священномученик Лукіан був учнем апостола Петра. Разом зі святим Діонісієм Ареопагітом, учнем апостола Павла, вони були відправлені у західні країни проповідувати Євангеліє. Папа римський, святий Климент, благословив їх. Вони взяли з собою інших учнів – Маркеліна й Сатурнина, пресвітера Максіана і диякона Юліана.

Лукіан, Максіан та Юліан вирушили до Бельгії. Проповіді святих мали великий успіх. Все більше населення приймали віру Христову. Але імператор, довідавшись про це, розпочав нову хвилю гонінь на християн. Всі троє були заарештовані. Максіан та Юліан були одразу обезголовлені. А Лукіан зазнав побиття та мук, а потім загинув від меча.

Іменини та день ангела 3 червня

За новоюліанським календарем 3 червня свої іменини святкують Юліан, Павло та Денис.

Юліан — ім’я, що присутнє у різних мовах. З латини трактується як "походження з роду Юліїв". А зі скандинавської мови означає "народжений у липні". З грецької мови перекладається як "кучерявий" або "пухнастий".

ім’я, що присутнє у різних мовах. З латини трактується як "походження з роду Юліїв". А зі скандинавської мови означає "народжений у липні". З грецької мови перекладається як "кучерявий" або "пухнастий". Ім'я Павло з давньоєврейської мови перекладається як "малий" або "скромний".

з давньоєврейської мови перекладається як "малий" або "скромний". Ім'я Денис походить з грецької міфології, від імені бога Діонісія, володаря природи, виноградників і виноробства.

За старим церковним календарем завтра відзначають день святої Олени, матері князя Костянтина. Тож у цей день відзначали іменини Олени.

День ангела 3 червня / LIGA.net

Народні традиції та прикмети

До 3 червня в народному календарі поширені такі прикмети:

мерехтливе сонячне світло зранку віщує тепле літо та гарний урожай;

ясний день обіцяє багато сіна цього року;

дощ цього дня передбачає дощові перші місяці літа;

рясна роса – до теплих днів найближчим часом;

якщо день теплий і приємний, то й літо буде погожим.

Що не можна робити 3 червня

Для християн цього дня заборонено ображатися, сперечатися та лихословити. Не можна сердитися та засуджувати когось. Серед народних забобонів: не можна просити в борг та лишати недоїдки на столі, це до нещастя в родині.