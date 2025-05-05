Усе про 6 травня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Свято 6 травня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 6 травня

За новим церковним календарем 6 травня церква відзначає праведного Іова Багатостраждального, преподобного Іова Почаївського, мучеників Варвара-воїна, Вакха, Каллімаха та Діонісія, мученика Варвара – колишнього розбійника.

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Праведний Іов Багатостраждальний за біблійними переказами жив за дві тисячі літ до нашої ери. Чоловік був відданий Богу й, попри усі страждання й випробування, що випали на його долю, лишився вірним. Він виступає прообразом Ісуса Христа, який зніс страждання, що були призначені йому. Іов – приклад смиренності та відданості.

Іов Почаївський, чудотворець, подався до служіння Богу ще у віці десяти років. Народився на Галичині у XVI столітті. За чернечі подвиги був призначений ігуменом Дубенського монастиря на Волині. Але прагнучи віддаленого життя, він подався на Почаївську гору. Там в чернечій обителі також був обраний ігуменом і дбав про Почаївський монастир протягом 50 років. За його підтримки у монастирі була заснована друкарня, де видавалися духовні книги.

Мученик Варвар був дуже шанованим воїном у війську імператора Юліана Відступника. Святкуючи перемогу, йому запропонували принести жертву язичницьким богам. Варвар відмовився й визнав себе християнином, за це його піддали катуванням. Його кат – воєначальник Вакх та воїни Каллімах та Діонісій, ставши свідками мужності Варвара, також увірували у Христа, за що одразу були вбиті. Варвар після мук також був усічений мечем. Все це сталося у IV столітті.

Святий Варвар походив із Греції, був розбійником та крадієм. Але він покаявся у своїх діяннях й подався до священника з бажанням вимолити прощення за свої гріхи. Після прощення він усамітнився у лісі без одягу та їжі, жив як тварина, щоб спокутати свої гріхи. Був убитий випадково купцями, що прийняли його за звіра.

Іменини та день ангела 6 травня

За новоюліанським календарем в Україні 6 травня з іменинами слід привітати Дениса.

Денис – слов’янське ім’я, що походить від давньогрецького Діонісій. Так звали бога природи, виноградарства та виноробства.

Який день ангела 6 травня (Фото: Pixabay)

Народні традиції та прикмети

У народі 6 травня — день Іови. Вважається вдалим днем для сіяння бобів, гороху та огірків. Можна зустріти назву Огірковий день. У народному календарі на 6 травня такі прикмети:

вранішня роса та ясний день передбачають багатий урожай;

роса зранку означає багато трави до кінця травня;

тепла погода — до швидкого приходу літа;

безвітряна погода – до хорошого посіву.

Не заведено на Іова ходити босим по росі, щоб не боліли ноги.

Що не можна робити 6 травня

Не можна лінуватися, це принесе невдачу. Не можна цього дня відкладати справи на потім, категорично заборонено сваритися з близькими, інакше довго не буде примирення.