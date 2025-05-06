Усе про 7 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

7 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 7 травня

За новоюліанським календарем, в Україні 7 травня церква згадує появу на небі Хреста Господнього в Єрусалимі та вшановує мученика Акакія – сотника; преподобного Іоана Зедазнійського та учнів його; Любецьку та Жировицьку ікони Божої Матері.

Явлення Хреста Господнього в Єрусалимі сталося у четвертому столітті під час правління імператора Констанція. У той час ширилася єресь – аріанство. Тож подію явлення на небі великого осяяного Хреста розглядають як знак від самого Господа. Хрест з’явився над горою Голгофою, де розіп’яли Ісуса. Сталося це у період П'ятдесятниці, а саме 7 травня.

Мученик Акакій був воїном у візантійському війську у третьому столітті. Акакій обіймав посаду сотника, але коли почалися нові гоніння християн, він відкрито визнав себе християнином, чим і нарік на муки. Акакія обезголовили 303 року.

Преподобний Іоан Зедазнійський був грузином, що здобув духовну освіту в Антіохії. Разом зі своїми 12 учнями повернувся до Грузії, щоб проповідувати християнство. Вони заснували грузинське чернецтво, оселившись на горі Зедазені. Святий помер у середині шостого століття. Цього ж дня вшановують й усіх праведних учнів святого Іоана.

Любецька ікона Богоматері розпочинає свою історію з 17 століття з міста Любечів. Достеменно невідомо хто та коли написав ікону. Відомо, що ікона дуже шанувалася й була перенесена до Києва. У більшовицький період, коли церкви були під забороною, ікону загубили. Що з нею сталося та де вона зараз – невідомо.

Любецька та Жировицька ікони Пресвятої Богородиці / Фото: blagovist.info

Жировицька ікона Богородиці з’явилася у 15 столітті у місті Жировиці Гродненського краю. На місці появи була збудована церква, але через деякий час вона згоріла. Ікона ж знову з’явилася у лісі на камені. На тому місці був побудований храм, де і розміщена сама ікона, вирізана на камені. Храм з часом перетворився на монастир. Зараз ікона перебуває в соборі на честь Успіння Пресвятої Богородиці Жировицького монастиря.

Іменини та день ангела 7 травня

За новим церковним календарем 7 травня відзначаємо іменини Івана, Антона та Давида.

Іван походить з давнього івриту й означає "помилуваний Богом" або "Божа милість".

походить з давнього івриту й означає "помилуваний Богом" або "Божа милість". Антон з давньогрецької трактується як "готовий до бою".

з давньогрецької трактується як "готовий до бою". Давид з давньоєврейської перекладається як "коханий".

З Днем ангела 7 травня / LIGA.net

Народні традиції та прикмети

У народі цей день назвали – Євсеїв день. За християнським трактуванням, назва походить від імені одного з Нікомидійських мучеників.

В Євсеїв день, за слов’янськими традиціями, пораються на городах. В народі заведено вмиватися святою водою. У наших пращурів була традиція розпалювати багаття цього дня для захисту від злих сил. У народі збереглося кілька прикмет:

якщо вночі піде дощ, то вересень буде теплим;

веселка ввечері обіцяє теплий день на завтра;

місяць червоного кольору – до теплої погоди.

Хорошим знаком вважається побачити ластівку цього дня.

Що не можна робити 7 травня

Не можна гратися з вогнем. Слід бути дуже обережним з сірниками. Заборонено:

сваритися та лихословити;

заздрити, пліткувати й критикувати;

пиячити.

За християнськими віруваннями, не можна бути невдоволеним, нарікати на життя, байдикувати, бути байдужим до тих, хто поряд. Варто допомагати за можливості іншим та проводити дні у важливих і корисних справах.