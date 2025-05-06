Усе про 7 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 7 травня
За новоюліанським календарем, в Україні 7 травня церква згадує появу на небі Хреста Господнього в Єрусалимі та вшановує мученика Акакія – сотника; преподобного Іоана Зедазнійського та учнів його; Любецьку та Жировицьку ікони Божої Матері.
Явлення Хреста Господнього в Єрусалимі сталося у четвертому столітті під час правління імператора Констанція. У той час ширилася єресь – аріанство. Тож подію явлення на небі великого осяяного Хреста розглядають як знак від самого Господа. Хрест з’явився над горою Голгофою, де розіп’яли Ісуса. Сталося це у період П'ятдесятниці, а саме 7 травня.
Мученик Акакій був воїном у візантійському війську у третьому столітті. Акакій обіймав посаду сотника, але коли почалися нові гоніння християн, він відкрито визнав себе християнином, чим і нарік на муки. Акакія обезголовили 303 року.
Преподобний Іоан Зедазнійський був грузином, що здобув духовну освіту в Антіохії. Разом зі своїми 12 учнями повернувся до Грузії, щоб проповідувати християнство. Вони заснували грузинське чернецтво, оселившись на горі Зедазені. Святий помер у середині шостого століття. Цього ж дня вшановують й усіх праведних учнів святого Іоана.
Любецька ікона Богоматері розпочинає свою історію з 17 століття з міста Любечів. Достеменно невідомо хто та коли написав ікону. Відомо, що ікона дуже шанувалася й була перенесена до Києва. У більшовицький період, коли церкви були під забороною, ікону загубили. Що з нею сталося та де вона зараз – невідомо.
Жировицька ікона Богородиці з’явилася у 15 столітті у місті Жировиці Гродненського краю. На місці появи була збудована церква, але через деякий час вона згоріла. Ікона ж знову з’явилася у лісі на камені. На тому місці був побудований храм, де і розміщена сама ікона, вирізана на камені. Храм з часом перетворився на монастир. Зараз ікона перебуває в соборі на честь Успіння Пресвятої Богородиці Жировицького монастиря.
Іменини та день ангела 7 травня
За новим церковним календарем 7 травня відзначаємо іменини Івана, Антона та Давида.
- Іван походить з давнього івриту й означає "помилуваний Богом" або "Божа милість".
- Антон з давньогрецької трактується як "готовий до бою".
- Давид з давньоєврейської перекладається як "коханий".
Народні традиції та прикмети
У народі цей день назвали – Євсеїв день. За християнським трактуванням, назва походить від імені одного з Нікомидійських мучеників.
В Євсеїв день, за слов’янськими традиціями, пораються на городах. В народі заведено вмиватися святою водою. У наших пращурів була традиція розпалювати багаття цього дня для захисту від злих сил. У народі збереглося кілька прикмет:
якщо вночі піде дощ, то вересень буде теплим;
веселка ввечері обіцяє теплий день на завтра;
місяць червоного кольору – до теплої погоди.
Хорошим знаком вважається побачити ластівку цього дня.
Що не можна робити 7 травня
Не можна гратися з вогнем. Слід бути дуже обережним з сірниками. Заборонено:
сваритися та лихословити;
заздрити, пліткувати й критикувати;
пиячити.
За християнськими віруваннями, не можна бути невдоволеним, нарікати на життя, байдикувати, бути байдужим до тих, хто поряд. Варто допомагати за можливості іншим та проводити дні у важливих і корисних справах.