Усе про день 11 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 11 січня 2025 (Фото: Pexels / Felix)

Яке церковне свято завтра, 11 січня

11 січня православні та католики вшановують преподобного Феодосія Великого.

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Святий народився в Каппадокії. В Палестині заснував перший чоловічий монастир. З дитинства Феодосій мав дуже гарний голос, тому був церковним читцем. В юності вирушив до Єрусалима поглянути на Святі місця.

Дорогою зустрів Симеона Стовпника, за життя вони були добрими друзями. В Єрусалимі Феодосій став учнем преподобного Лонгіна, але, бажаючи усамітненого життя, переселився до печери.

Згодом навколо святого утворилася велика чернеча громада. Тоді була зведена келія для ченців, вона отримала назву Лавра Феодосія Великого. І там ввели чернечий устав Василя Великого. Келія стала першим монастирем у Палестині. Святий Феодосій був призначений архімандритом всіх палестинських спільножительних монастирів.

Іменини та день ангела 11 січня

День ангела 11 січня (Фото: Pexels)

За новим церковним календарем 11 січня день ангела відзначають Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор і Федір.

Які міжнародні та державні свята у цей день

Міжнародній день рівності на роботі

Захід встановлено 2017 року. День має на меті об’єднати суспільство в боротьбі проти будь-якої дискримінації за ознаками раси, віку, статі, національності тощо. День покликаний створювати різноманітні колективи та робочі місця для різних людей.

Дискримінація – проблема сьогодення, хоча з нею борються вже не одне десятиліття. І попри закони проти дискримінації, вона все одно існує. Через упередженість і стереотипи, що панують у суспільстві.

Міжнародний день "Дякую"

День присвячений подяці й створений з метою привернути увагу до важливості висловлювати подяку оточенню та близьким.

У щоденному житті люди часто забувають не лише сказати дякую, а й відчувати подяку, за те, що вони мають. Тому такий день вигаданий як особлива додаткова можливість подякувати усім, хто цього заслуговує.

Що не можна робити 11 січня

У народному календарі слов’ян 11 січня вважався днем, коли не можна сваритися. Не рекомендувалося і брати в борг цього дня. Слід робити лише добрі справи та допомагати близьким.

Також існує кілька народних прикмет, пов'язаних з цим днем: