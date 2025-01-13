Усе про день 14 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 14 січня / Фото: Pixabay / JillWellington

Яке церковне свято завтра, 14 січня

Цього дня християнська церква відзначає Віддання свята Богоявлення, вшановує преподобних отців, що в Сирії й Рафії були вбиті. А також день Святої рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

Віддання свята Богоявлення

Свято Богоявлення має 4 дні передсвята та 8 днів післясвята. Тому 14 січня – останній день, має назву Віддання свята Богоявлення.

Свята Ніна

Свята Ніна принесла на землі Грузії християнство, саме вона почала проповідувати Євангеліє та першою розповіла про життя та страждання Ісуса.

Дівчина народилася в Каппадокії серед грузинських поселень. З дитинства вона цікавилась Євангелієм, старанно вивчала Святе Письмо. Уся її родина була християнською. Коли дівчина довідалася, що на землях Грузії, тоді Іверії, ще не чули про Ісуса Христа, вона вирішила відправитися туди, щоб поширювати християнство.

Шлях дівчини був дуже важким, але вона дісталася міста Мцхеті. Там дівчина молитвами врятувала мале хворе дитя і відтоді почала відкрито проповідувати християнство. У неї з’явилися учениці, а згодом і послідовники, віра в Христа поширювалася землями Грузії. Здійснивши свою апостольську місію Свята Ніна померла.

Іменини та день ангела 14 січня

14 січня іменини святкують Ніна, Сава, Павло, Макарій, Марк, Веніамін та Ілля.

Який день ангела 14 січня / Фото: Pixabay / Couleur

Міжнародні свята

Свято віслюка

Це свято бере початок ще з Середньовіччя. Найбільш поширене у Франції, достеменно його історія невідома. Свято віслюка ще називають святом дурнів. Суть свята полягає у зверненні до біблійних оповідей, де присутній віслюк.

Можливо, свято виникло як християнська адаптація язичницького свята. Кілька століть тому свято було засуджене католицькою церквою, через це його популярність значно впала. У Франції до свята були гучні веселі гуляння.

День логіки

З 2019 року цього дня відзначають всесвітній День логіки. Свято поширене у близько 30 країнах. Метою свята є поширення інформації щодо важливості логіки, її розвитку як науки, та її ролі в інших науках і загалом у прогресі та житті людства.

Народні традиції у день святої Ніни

За народними українськими традиціями в цей день важливо було прибрати у дворі та хліві. Господарі наводили лад, ремонтували що потрібно в хліві, закривали усі щілини, перестеляли солому.

Ще цього дня особливо ставилися до своєї худоби, лагідно її гладили та дякували за добру службу. Такі обряди мали на меті попросити тварин про подальшу добру роботу, щоб були продукти в господарів, молоко, яйця і т.д. Цього дня розмовляли з тваринами, як з людьми, такі звичаї мають язичницьке коріння.

Ще слов’яни на українських землях вірили, що у день Ніни коров’яче молоко має особливі магічні властивості проти вогню та опіків. Ним лікували опікові рани на шкірі.

Прикмети 14 січня

До дня існує кілька прикмет.