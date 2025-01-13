Все о дне 14 января: какой праздник, день ангела и чего нельзя делать

Какой праздник 14 января / Фото: Pixabay / JillWellington

Какой церковный праздник завтра, 14 января

В этот день христианская церковь отмечает Предание праздника Богоявления, чтит преподобных отцов, убитых в Сирии и Рафии. А также день Святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

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Праздник Богоявления

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпраздника и 8 дней послепраздника. Поэтому 14 января – последний день, называется Предание праздника Богоявления.

Святая Нина

Святая Нина принесла на земли Грузии христианство, именно она начала проповедовать Евангелие и первой рассказала о жизни и страданиях Иисуса.

Девушка родилась в Каппадокии среди грузинских поселений. С детства она интересовалась Евангелием, усердно изучала Священное Писание. Вся ее семья была христианской. Когда девушка узнала, что на землях Грузии, тогда Иверии, еще не слышали об Иисусе Христе, она решила отправиться туда, чтобы распространять христианство.

Путь девушки был очень трудным, но она добралась до города Мцхети. Там девушка молитвами спасла маленького больного ребенка и с тех пор начала открыто проповедовать христианство. У нее появились ученицы, а впоследствии и последователи, вера во Христа распространялась по землям Грузии. Совершив свою апостольскую миссию Святая Нина умерла.

Именины и день ангела 14 января

14 января именины празднуют Нина, Савва, Павел, Макарий, Марк, Вениамин и Илья.

Какой день ангела 14 января / Фото: Pixabay / Couleur

Какие международные праздники 14 января

Праздник осла

Этот праздник берет начало еще со Средневековья. Более всего распространён во Франции, доподлинно его история неизвестна. Праздник осла еще называют праздником дураков. Суть праздника заключается в обращении к библейским повествованиям, где присутствует ишак.

Возможно, праздник возник как христианская адаптация языческого праздника. Несколько веков назад праздник был осужден католической церковью, поэтому его популярность значительно упала. Во Франции к празднику были громкие веселые гулянья.

День логики

С 2019 года в этот день отмечают всемирный День логики. Праздник распространен в около 30 странах. Целью праздника является распространение информации о важности логики, ее развитии как науки, и ее роли в других науках и в целом в прогрессе и жизни человечества.

Народные традиции в День святой Нины

По народным украинским традициям в этот день важно было убрать во дворе и хлеве. Хозяева наводили порядок, ремонтировали что нужно в хлеву, закрывали все щели, перестилали солому.

Еще в этот день по-особому относились к своему скоту, ласково его гладили и благодарили за хорошую службу. Такие обряды имели целью попросить животных о дальнейшей хорошей работе, чтобы были продукты у хозяев, молоко, яйца и т.д. В этот день говорили с животными, как с людьми, такие обычаи имеют языческие корни.

Еще славяне на украинских землях верили, что в день Нины коровье молоко обладает особыми магическими свойствами против огня и ожогов. Им лечили ожоговые раны на коже.

Приметы 14 января

Ко дню существует несколько примет.