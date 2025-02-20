Усе про день 21 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке сьогодні свято 21 лютого (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 21 лютого

За новим церковним календарем 21 лютого вшановують преподобного Тимофія, святителя Євстратія Антіохійського, святителя Георгія Амастридського.

Преподобний Тимофій був ченцем в монастирі з назвою Символи в Малій Азії, неподалік гори Олімп. Все життя до глибокої старості він провів у молитві та пості. Багато років жив на самоті у горах та в пустелі.

Святитель Євстахій був єпископом Антіохійським й очолив Перший Вселенський собор в Нікеї. Богослов вирізнявся глибокою освіченістю та знаннями світських наук. Святий Євстахій за неправдивими обвинуваченнями був позбавлений сану та відправлений у заслання, де і помер.

Святий Георгій Амастридський жив у місті Амастрида і змалечку відрізнявся хистом до наук. Подорослішавши, Георгій подався у ченці й вів життя у суворому пості та молитві. За чернечі подвиги його було обрано єпископом у рідному місті. Георгій дбав про храми Амастриди та допомагав знедоленим, давав прихисток тим, хто рятувався від варварських набігів.

Про Георгія Амастридського написаний агіографічний твір – "Житіє Георгія святого Амастридського". Цей твір цікавий тим, що там згадується набіг русів на місто Амастрида. Відповідно до дат, між 825 і 842 роками, описуються події нападу Київської Русі на Візантійське царство. Твір зберігся в одному екземплярі, написаному грецькою мовою, датується X століттям.

Іменини та день ангела 21 лютого

За новоюліанським календарем свої іменини 21 лютого відзначають Тимофій, Георгій, Євстратій та Євстахій.

Який день ангела 21 лютого (Фото: Pixabay)

Міжнародні свята 21 лютого

Міжнародний день рідної мови заснований за ініціативою ЮНЕСКО. Захід покликаний спонукати уряди та людей усіх країн підтримувати та розвивати мови усіх народів. Наразі 43% наявних у світі мов перебувають під загрозою зникнення. Абсолютно усі мови є культурною спадщиною, несуть свою цінність та знання.

Всесвітній день екскурсовода заснований 1990 року президентом Міжнародної федерації екскурсоводів. Особливо гучно свято відзначається у туристичних регіонах. Професійне свято працівників туристичної сфери вшановує їх роботу та внесок у культурний обмін.

Народні прикмети та що не можна робити у цей день

У народному календарі щодо 21 лютого зафіксовано кілька прикмет.

Якщо пташки голосно співають — скоро прийде весна.

Яскравий місяць в ніч проти 21 лютого передбачає багатий урожай.

Сніг цього дня віщує дощовий березень.

Цього дня не можна нікому заздрити, інакше проблеми тієї людини перейдуть на вас. Ще це день вважається травмонебезпечним. Слід уважно поводитися з ножем і колючими предметами, не робити нічого ризикованого.