Усе про день 21 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке сьогодні свято 21 лютого (Фото: Pixabay)
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 21 лютого
  2. Іменини та день ангела 21 лютого
  3. Міжнародні свята 21 лютого
  4. Народні прикмети та що не можна робити у цей день

Яке церковне свято завтра, 21 лютого

За новим церковним календарем 21 лютого вшановують преподобного Тимофія, святителя Євстратія Антіохійського, святителя Георгія Амастридського.

Преподобний Тимофій був ченцем в монастирі з назвою Символи в Малій Азії, неподалік гори Олімп. Все життя до глибокої старості він провів у молитві та пості. Багато років жив на самоті у горах та в пустелі.

Святитель Євстахій був єпископом Антіохійським й очолив Перший Вселенський собор в Нікеї. Богослов вирізнявся глибокою освіченістю та знаннями світських наук. Святий Євстахій за неправдивими обвинуваченнями був позбавлений сану та відправлений у заслання, де і помер.

Святий Георгій Амастридський жив у місті Амастрида і змалечку відрізнявся хистом до наук. Подорослішавши, Георгій подався у ченці й вів життя у суворому пості та молитві. За чернечі подвиги його було обрано єпископом у рідному місті. Георгій дбав про храми Амастриди та допомагав знедоленим, давав прихисток тим, хто рятувався від варварських набігів.

Про Георгія Амастридського написаний агіографічний твір – "Житіє Георгія святого Амастридського". Цей твір цікавий тим, що там згадується набіг русів на місто Амастрида. Відповідно до дат, між 825 і 842 роками, описуються події нападу Київської Русі на Візантійське царство. Твір зберігся в одному екземплярі, написаному грецькою мовою, датується X століттям.

Іменини та день ангела 21 лютого

За новоюліанським календарем свої іменини 21 лютого відзначають Тимофій, Георгій, Євстратій та Євстахій.

Усе про день 21 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 21 лютого (Фото: Pixabay)

Міжнародні свята 21 лютого

Міжнародний день рідної мови заснований за ініціативою ЮНЕСКО. Захід покликаний спонукати уряди та людей усіх країн підтримувати та розвивати мови усіх народів. Наразі 43% наявних у світі мов перебувають під загрозою зникнення. Абсолютно усі мови є культурною спадщиною, несуть свою цінність та знання.

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Всесвітній день екскурсовода заснований 1990 року президентом Міжнародної федерації екскурсоводів. Особливо гучно свято відзначається у туристичних регіонах. Професійне свято працівників туристичної сфери вшановує їх роботу та внесок у культурний обмін.

Народні прикмети та що не можна робити у цей день

У народному календарі щодо 21 лютого зафіксовано кілька прикмет.

  • Якщо пташки голосно співають — скоро прийде весна.
  • Яскравий місяць в ніч проти 21 лютого передбачає багатий урожай.
  • Сніг цього дня віщує дощовий березень.

Цього дня не можна нікому заздрити, інакше проблеми тієї людини перейдуть на вас. Ще це день вважається травмонебезпечним. Слід уважно поводитися з ножем і колючими предметами, не робити нічого ризикованого.

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