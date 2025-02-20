Все о дне 21 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой сегодня праздник 21 февраля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 21 февраля

По новому церковному календарю 21 февраля чествуют преподобного Тимофея, святителя Евстратия Антиохийского, святителя Георгия Амастридского.

Преподобный Тимофей был монахом в монастыре с названием Символы в Малой Азии, недалеко от горы Олимп. Всю жизнь до глубокой старости он провел в молитве и посте. Много лет жил в одиночестве в горах и пустыне.

Святитель Евстахий был епископом Антиохийским и возглавил Первый Вселенский собор в Никее. Богослов отличался глубокой образованностью и знаниями светских наук. Святой Евстахий по ложным обвинениям был лишен сана и отправлен в ссылку, где и умер.

Святой Георгий Амастридский жил в городе Амастрида и с детства отличался талантом к наукам. Повзрослев, Георгий отправился в монахи и вел жизнь в суровом посте и молитве. За монашеские подвиги был избран епископом в родном городе. Георий заботился о храмах Амастриды и помогал обездоленным, давал убежище тем, кто спасался от варварских набегов.

О Георгии Амастридском написано агиографическое произведение – "Житие Георгия святого Амастридского". Это произведение интересно тем, что там упоминается набег русов на город Амастрида. Согласно датам, между 825 и 842 годами, описываются события нападения Киевской Руси на Византийское царство. Произведение сохранилось в одном экземпляре, написанном на греческом языке, датируется X веком.

Именины и день ангела 21 февраля

По новоюлианскому календарю свои именины 21 февраля отмечают Тимофей, Георгий, Евстратий и Евстахий.

Какой день ангела 21 февраля (Фото: Pixabay)

Международные праздники 21 февраля

Международный день родного языка основан по инициативе ЮНЕСКО. Мероприятие призвано побуждать правительства и людей всех стран поддерживать и развивать языки всех народов. В настоящее время 43% существующих языков в мире находятся под угрозой исчезновения. Все языки являются культурным наследием, несут свою ценность и знания.

Всемирный день экскурсовода был основан в 1990 году президентом Международной федерации экскурсоводов. Особенно громко праздник отмечается в туристических регионах. Профессиональный праздник работников туристической сферы чествует их работу и вклад в культурный обмен.

Народные приметы и что нельзя делать в этот день

В народном календаре относительно 21 февраля зафиксировано несколько примет.

Если птицы громко поют — скоро придет весна.

Яркий месяц в ночь на 21 февраля прогнозирует обильный урожай.

Снег в этот день предвещает дождливый март.

В этот день нельзя никому завидовать, иначе проблемы того человека перейдут на вас. Еще этот день считается травмоопасным. Следует внимательно обращаться с ножом и колющими предметами, не делать ничего рискованного.