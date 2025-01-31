Международный день родного языка – 2025: что нужно знать о празднике

Когда в мире отмечается международный день родного языка? Зачем и когда был основан праздник и как отмечается этот день в Украине

Международный день родного языка 2025 / фото: depositphotos

Когда отмечают Международный день родного языка в 2025 году

В 2025 году Международный день родного языка отмечается 21 февраля. Это праздник, подчеркивающий важность языкового и культурного разнообразия. Этот день напоминает о необходимости сохранения и поддержки родных языков, являющихся неотъемлемой частью идентичности каждой нации.

История основания дня родного языка

Международный день родного языка в Украине / фото: depositphotos

Международный день родного языка был провозглашен на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году. Датой празднования избрали 21 февраля в честь событий 1952 года в Дакке (ныне столица Бангладеш), где во время демонстрации за признание бенгальского языка официальным, полицией были убиты несколько студентов. Этот день символизирует борьбу за право говорить на родном языке и подчеркивает важность языкового разнообразия.

Международный день родного языка в Украине

В Украине День родного языка приобретает особое значение, ведь украинский язык на протяжении веков испытывал притеснения и запреты. С 1622-го до распада СССР было зафиксировано 58 случаев запрета использования украинского языка.

Особенно разрушительным был Валуевский циркуляр 1863 года, утверждавший: "Украинского языка не было, нет и быть не может". Несмотря на эти препятствия, украинцы сохранили свой язык, являющийся основой национальной идентичности и культуры.

Важность родного языка

Владение родным языком является главным критерием социальной идентичности и самодостаточности человека и нации. Слово является базовым принципом сознания нации, именно в языке заложено все разнообразие национального видения мира. Родной язык формирует мировоззрение, передает традиции и объединяет поколения. Сохранение и развитие родного языка способствует культурному богатству и разнообразию мира.

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Поздравления с Днем родного языка – 2025

"С Днем родного языка! Пусть наш язык всегда звучит в сердцах и мыслях, а его красота передается из поколения в поколение".

"С праздником родного языка! Пусть он будет для каждого источником гордости и вдохновения".

"Поздравляю с Международным днем родного языка! Пусть наш родной язык объединяет сердца, дарит радость и тепло в каждом слове".

Такие простые и душевные слова помогают подчеркнуть значимость родного языка в нашей жизни.

21 февраля день родного языка / фото: depositphotos

Мероприятия ко дню родного языка:

вечер поэзии или прозаических чтений, где участники смогут поделиться любимыми произведениями;

занятия по изучению родного языка для детей и взрослых, чтобы повысить уровень владения им;

концерты, выставки или театральные постановки, посвященные родному языку и культуре;

флешмобы или челенджи в социальных сетях, где люди могут делиться видео или постами на родном языке.

Важно, чтобы каждый принял участие в праздновании и внес свой вклад в сохранение и популяризацию родного языка.

Международный день родного языка – это напоминание о ценности каждого языка и необходимости его сохранения. В Украине этот праздник имеет особое значение, учитывая исторические испытания, которые пережил украинский язык. Отмечая этот день, мы чтим наше культурное наследие и способствуем его передаче будущим поколениям.

Пусть 21 февраля станет днем гордости за родной язык и стимулом к его изучению, использованию и популяризации.